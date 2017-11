Handlungsbedarf

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Gernot Kühl

erstellt am 03.Nov.2017 | 14:08 Uhr

Es gibt einen Beschluss, dass im Außenbereich der Stadt nicht mehr gebaut werden darf. Außenbereich heißt jenseits der unscheinbaren, weißen OD-Schilder, die den Beginn der Ortsdurchfahrten markieren. Und das ist im Fall der „Panzerplatte“ neben der WTD am Südstrand ein Problem für Grundstücksbesitzerin Krimhilde Mann. Die Investorin aus Leverkusen hat für viel Geld – die Rede ist von 300 000 Euro – das 2800 Quadratmeter große Gelände an der B 76 ersteigert, um dort ein Strandhotel mit Meerblick zu bauen. Nur darf sie es derzeit wegen besagter Rechtslage nicht – der Sandkrug-Komplex, der dort gegenüber groß und massiv steht, muss dann wohl eine wohlbegründete Ausnahme gewesen oder vor dem Beschluss hochgezogen worden sein. Wie dem auch sei: Das Gelände, an dem täglich tausende Autofahrer vorbeifahren, liegt brach, ist abgesperrt und ein trostloser Anblick. Es müsste im Interesse der Stadt sein, dort endlich Abhilfe zu schaffen und eine Bebauung zu ermöglichen.