Eckernförde : Hamburger Ratsmusik erklärt Kindern bei „Der kleine Telemann“ Barockmusik

Die Musiker haben Kindern ihre Instrumente erklärt und Auszüge aus Telemanns Werken gespielt.

09. März 2020, 16:41 Uhr

Eckernförde | Für die kleinen Freunde der Musik gab es am Vorabend des Konzerts „Telemann“ in der St.-Nicolai-Kirche (siehe Bericht oben) bereits eine sehr gut besuchte, kostenlose Einführung in die Barockzeit und die vielen Instrumente, die vom deutschen Komponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767) verwendet wurden. Zu Gast waren die Musiker des Ensembles „Hamburger Ratsmusik“, das eine mehr als 500-jährige Geschichte hat. Für die Hamburger ist Telemann einer der wichtigsten und einflussreichsten Komponisten. „Georg Philipp Telemann war ein großer Schaffensmann für die Hamburger Musikszene im 18. Jahrhundert und Direktor an fünf Hamburger Kirchen“, erklärt Ensemble-Mitglied Simone Eckert.

Nach kurzer Begrüßung der Kirchenmusikdirektorin Katja Kanowski gehörte die Bühne den Hamburger Musikern, die den Kindern zunächst ihre Instrumente vorstellten. Simone Eckert präsentierte die Gambe, die zur Familie der Violinen gehört und den Spitznamen „Schoßgeige“ trägt. Das große Saiteninstrument sorgte bei den Kindern für ein Staunen und Raunen, da sie zum erstem Mal eine Gambe sahen. Anschließend zeigte Anke Dennert das Cembalo, das bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in vielen Kompositionen verwendet wurde und als ein Vorgänger des modernen Klaviers gilt. Für die meisten Fragen sorgte aber Ulrich Wedemaier, nachdem er eine „große Gitarre“ hervorholte. Bei dieser handelte es sich allerdings um eine Laute, die wesentlich tiefere Töne spielen kann als eine handelsübliche Gitarre. Aufgrund der Unhandlichkeit ist die Laute heute jedoch nur noch selten zu finden. Zum Abschluss zeigten Christoph Heidemann und Gabriele Steinfeld ihre Geigen, die die meisten Kinder bereits kannten.

Nachdem das Ensemble einige Fakten zum Leben von Georg Philipp Telemann und den Umständen seiner Zeit erzählt hatten, spielten sie kurze Auszüge von Telemanns Barockmusik. Die Kinder waren aufgefordert, die Gefühle zu beschreiben, die damit verbunden waren. Wut, Trauer, Angst, Freude, Glück und Heimweh nannten die jungen Zuhörer und zeigten reges Interesse. „Ich finde es ganz toll, dass die Musik bei den Kindern so viele unterschiedliche Emotionen auslösen kann“, zeigt sich Katja Kanowski begeistert von der Veranstaltung.

Im Anschluss an das kleine Konzert hatten die Besucher die Möglichkeit, sich die Instrumente aus nächster Nähe anzusehen. Für Michel (7) aus Güby und Anton (8) aus Eckernförde war die Geige das spannendste Instrument. Die beiden können sich nach dem Konzert vorstellen, mal das Geigespielen auszuprobieren. „Eigentlich interessiert mich Musik nicht so, aber das war heute sehr spannend“, sagte Michel.

Währenddessen präsentierte Simone Eckert die Gambe. Das große Instrument schüchterte die Geschwister Ottilie (7) und Alma (5) aus Eckernförde zwar etwas ein, sorgte aber auch für Faszination. Die beiden suchen derzeit nach einem Instrument, das sie lernen wollen. Bislang galt das Klavier als Favorit, doch mit dem Kinderkonzert „Telemann to go“ und den neuen Anregungen hat sich das möglicherweise geändert.