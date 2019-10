Axel Prahl in der Stadthalle : „Halleluja, god save Eckernförde“

Bei seinem umjubelten Konzert in der ausverkauften Stadthalle sang Axel Prahl auch ein Lied zum Tag der Deutschen Einheit.

von Arne Peters

04. Oktober 2019, 17:31 Uhr

Eckernförde | Axel Prahl kennt man als knurrig-sympathischen Part des Münsteraner Tatort-Teams. Nun war er aber am vergangenen Donnerstag mit seinem Inselorchester in der Eckernförder Stadthalle musikalisch zu Gast. „Mehr“ heißt sein aktuelles Programm, in dem der 1960 in Eutin geborene Schauspieler und Musiker seine Biografie verarbeitet. Lieder von der Waterkant dürfen darin für den Schleswig-Holsteiner natürlich nicht fehlen. Dazu gefühlvolle Songs und jede Menge guter, gängiger Rock. Text und Musik stammen von ihm selbst, logisch. Axel Prahl hatte sogar einen Song dabei, den er extra zum Tag der Deutschen Einheit geschrieben hat und den er am 3. Oktober nur mit den über 500 Menschen im Saal teilte.

Begleitet von neun Musikern und vielen Instrumenten wie Akkordeon, Cello, Bratsche, Saxofon, Schlagzeug und Piano füllte der sympathische Künstler die Bühne und nahm sich immer wieder auch selbst auf die Schippe. Zum Beispiel, weil er erst mit 51 Jahren sein erstes Album aufgenommen hatte. Besser spät als nie, war man sich in Eckernförde einig.

„Wir haben ihn schon zweimal auf Sylt gesehen. Konzerte von ihm sind jedes Mal anders und immer unterhaltsam. Deshalb wird auch dieses nicht unser letztes sein“, sagte Susanne Hammerich aus Rendsburg, die mit Freundin Maren Pohlmann das Konzert besuchte. „Die Qualität der Band und sein schauspielerisches Talent geben jedem Song die passende Stimmung“, meinte Maren Pohlmann, die selbst Basshorn spielt. Begeistert waren auch Marion Streu und Schwiegertochter Julia aus Dänischenhagen. „Es war grandios. Sein Konzert auf der Krusenkoppel in Kiel war ausverkauft. Ich bin froh, dass es hier geklappt hat. Wir haben gut gesessen, gut gesehen und einen tollen Abend gehabt.“ Auch für Renate Breitner und ihren Mann Wolfgang aus Dänisch-Nienhof war es eine Prahl-Premiere. „Er ist ein Schleswig-Holsteiner und ein guter Typ. Wir wollten dabei sein, wenn er in die Gegend kommt“, erzählte Wolfgang Breitner.

Die musikalische Bandbreite von rockig bis ruhig, exotisch bis klassisch und Textinhalte von politisch bis ulkig trafen den Geschmack des Publikums. Stehende Ovationen und Zugabe-Rufe ließen den Künstler samt Band kaum von der Bühne. Doch nicht nur das Publikum, auch Prahl selbst freute sich, mal wieder in Eckernförde zu sein. „Ich glaube, ich war zuletzt 1986 hier in der Stadthalle, damals noch als Teil des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters“, verriet er und fügte zum Ende des Konzertes hinzu: „Es war wunderschön, wieder hier zu sein in den heiligen Hallen. An dem Ort, wo auch für mich vieles anfing“.

Gegen 23 Uhr endete ein schöner Abend mit toller Musik und lustigen Anekdoten. Nach einem letzten Gospelsong und vielfachem „Halleluja, god save Eckernförde“, bei dem das Publikum wie so häufig an diesem Abend lautstark mitsang, war nach der dritten Zugabe dann wirklich Schluss.