Schulsanierungen : Halbe Million für die Schulen

Karby | Irgendwie mutet es fast ein wenig seltsam an. Keine Kinder, keine Lehrer, einfach eine leere Schule. Mitten am frühen Vormittag. Aber: Es sind Sommerferien, und so ganz leer ist die Schule dann doch nicht. Allerdings sind es keine Kinderstimmen, die durch die Gänge dringen, stattdessen hat irgendjemand das Radio aufgedreht. Während nämlich die Schüler ihren Urlaub genießen, nutzen andere diese sechs Wochen, um ihnen, wenn sie zurückkehren, eine fast generalüberholte Schule zu präsentieren.

In diesem Jahr wollen Stadt und Nahbereichschulverband insgesamt mehr als 560 000 Euro in den Erhalt ihrer Schulen investieren. „Das ist etwas mehr als in der Vergangenheit“, sagt Helmut Andresen, Vorsitzender des Bau- und Finanzausschusses des Schulverbandes. „Und wir würden gerne noch mehr machen.“ Das aber scheitert teils an den Planungsunternehmen, teils an noch nicht festgezurrten Förderrichtlinien für Bundesmittel, teils an zu vollen Auftragsbüchern der ausführenden Firmen. Trotzdem: Schon eine Stippvisite in der Gemeinschaftsschule zeugt vom Umfang der anstehenden Arbeiten.

Hartmut Schimkus hat sich einen eigenen kleinen Laufsteg gebaut. Dort, in einem guten Meter Höhe marschiert er hin und her, um das Klassenzimmer mit einer neuen Akustikdecke auszustatten. Drei, vier Tage benötigt der Bautischler aus Esgrus für einen Raum, drei Räume wird er am Ende insgesamt bearbeitet haben – mehr als ursprünglich geplant. Helmut Andresen erklärt: „Zugesagt hatten wir zwei Klassenzimmer, das gute Ausschreibungsergebnis ermöglicht uns, die Akustikdecke noch für ein drittes umzusetzen.“ Draußen im Flur steht Thomas Henze, Mitarbeiter des Kappelner Malereibetriebes Werner, auf der Leiter und streicht vorsichtig an den Fenstern entlang. Wenn die Gemeinschaftsschüler Anfang September zurückkommen, wird der gesamte Osttrakt ihres Gebäudes neu gemalert sein, zwei Flure, zwölf Klassenzimmer, Heizkörper, Sanitärräume.

Die Gemeinschaftsschule ist derweil nur eine von drei Schulen in der Verantwortung des Schulverbandes. In der Gorch-Fock-Schule mit ihren beiden Standorten in Ellenberg und Habertwedt passiert auch einiges, anderes ist schon passiert – zum Beispiel die neue Küche, die in Habertwedt gemeinsam von Grundschule und Kindergarten genutzt wird. Helmut Andresen sagt: „Da gehen regelmäßig über 20 Mittagessen raus. Das finde ich schon ganz gewaltig für so eine kleine Schule.“ In Ellenberg wurde ebenfalls gestrichen, genauso in der Grundschule Karby. Dort soll auch noch die neue Außentreppe angebracht werden, noch aber fehlt die Baugenehmigung. Liegt die vor, kann es sofort losgehen. Damit wird dem überarbeiteten Brandschutzkonzept der Schule Rechnung getragen. Das Gymnasium schließlich – in Trägerschaft der Stadt – kostet auch einiges an Geld, unter anderem für neue Bodenbeläge und eine neue Treppenanlage.

Gorch-Fock-Schule (Ellenberg und Habertwedt)

> Malerarbeiten: 5000 Euro> Küche in Habertwedt: 10 000 Euro> Sonnenschutz (zwölf Elemente plus Elektrosteuerung): 35 000 Euro





Gemeinschaftsschule

Grundschule Karby

Klaus-Harms-Schule

> Akustikdecken: 11 600 Euro> Malerarbeiten: 25 000 Euro> Türen: 24 000 EuroSanitäranlagen (noch ausstehend): 63 000 Euro geschätzte Baukosten (vermutlich erst 2018)> Blendschutz Sporthalle: 6000 Euro> Duschen Sporthalle (noch ausstehend): 185 000 Euro geschätzte Baukosten> Malerarbeiten: 3550 Euro> Außentreppe: 34 000 Euro (inklusive Tiefbau)> Sonstiger Brandschutz (zum Beispiel Türen, Beleuchtung, Deckenertüchtigung) : 26 000 Euro> Bodenbeläge (sechs Klassenzimmer, Tribüne Sporthalle): 22 000 Euro> Kunststoffdecke Sportplatz: 22 000 Eu ro> Graffitischutz Sporthalle: 6000 Euro> Elektroverteiler: 26 000 Euro> Treppenanlage Haupteingang (noch keine Auftragsvergabe): 30 000 Euro> Knickpflege (noch ausstehend): 12 000 Euro> Duschelemente Sporthalle (noch ausstehend): 20 000 Euro