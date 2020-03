Eckernförde : HafenArt: Künstler zeigen ihre Werke in Geschäften

Elf Geschäfte in der Frau-Clara-Straße und im Ochsenkopf zeigen bis zum 28. März noch unterschiedliche Kunst und Kultur.

von Arne Peters

16. März 2020, 17:54 Uhr

Eckernförde | Zum dritten Mal haben elf Geschäfte in der Frau-Clara-Straße und am Ochsenkopf bei der Aktion „HafenArt“ ihr Angebot mit „Kultur“ erweitert – zu sehen noch bis zum 28. März.

Susanne Seidel zum Beispiel zeigt zwischen Braut- und Abendmoden Segel-Impressionen der Gettorferin Sanne Rahner. Mit kreidehaltigen Wasserfarben entstehen ausdrucksstarke Bilder in einem aufwändigen Prozess. Schicht um Schicht wird aufgetragen und mit Pinsel und Schwamm bearbeitet. Dazwischen liegen Trocknungszeiten. „Bei mir steht zuerst die Farbharmonie im Vordergrund, dann das Motiv“, erklärt die Künstlerin.

Fotokunst-Bilder von Christine Buettner werden in den Schaufenstern der Nicolai-Apotheke gezeigt: Liebe zu großformatigen Details zeichnen diese Werke aus – alles aus Blickwinkeln, die nicht alltäglich sind, aber das Meer und Typisches norddeutscher Landschaften neu entdecken lassen.

In „Meer, Weite, Ruhe, Einsamkeit“ verliebt ist auch Martin D. Winter. Großflächige Fotografien mit grafischer Wirkung zeichnen seine Bilder bei „Kunst und Handwerk“ aus. „Fotografie und Musik machen etwas mit mir“, erklärt er. Vor dem Sonnenaufgang entdeckt er am Strand seine Motive – und Zufriedenheit. Martin Winter lässt sich nur schwer in Schubladen stecken. Irisch-keltische Musik und Auftritte als Singer-Songwriter zeigen das pure Gegenstück zu seinen Bildern.

Eisenhart, von ganz klein bis ganz groß, zeigt Nils Winderlich seine Arbeiten aus Stahl im Hause Leder Linau. Keine Spur von sanfter Geschmeidigkeit wie beim Leder zeigt sein großer Fisch – unübersehbar der „Star“ an einem gealterten Dalben. Daneben viele kleine Ballett-Tänzerinnen, geformt aus ehemals landwirtschaftlichen Geräten.

Für Karin Eickhoff aus Osterby ist das Malen Gegenpol zu den Herausforderungen ihres Lebens. Ihre Bilder entstehen weniger mit Pinseln als mit Spachteln oder besonders dafür geeigneten alten Kreditkarten. Die Bilder zeigen in abstrakter Darstellung Situationen ihres Lebens und setzen sich mit Reisen, Natur, Trauer, Schmerz und Abschied auseinander: Gegenpol zum unbeschwerten Spiele-Angebot in der „Neuen Spielkiste“.

Weit entfernt von den Sorgen des Alltags zeigt die Eckernförderin Kerstin Behrens mit großflächigen Schichten von Farbpigmenten, Strukturen und ungewohnten Materialien wie Rost und Pflanzen eine Welt, die in sich geschlossen scheint: Die Wirkung: Edel, klar – wie man es auch von „Schönes und Anziehendes“ erwartet.

„Schön“ im Geschmack, sind Bonbons oft auch kleine Kunstwerke: Farbverläufe oder besondere Formen gehen dabei oft unter. Nicht so bei Heike Richter, die in der Bonbonkocherei ausstellt: Sie hat Bonbons in ihren Bildern detailgenau vergrößert und macht die Besonderheiten der viel geliebten Süßigkeiten bewusst.



>Die Kunstaktion „HafenArt“ ist noch bis zum 28. März zu sehen.