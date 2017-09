Eckernförde gemeinsam : Gute Laune mit und ohne Handicap

vergrößern 1 von 2 Foto: Archiv / Schnaut 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 21.Sep.2017 | 06:35 Uhr

Eckernförde | Hier kommen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, ganz ohne Berührungsängste: Am Sonnabend, 23. September, findet ab 12 Uhr das Fest „Eckernförde gemeinsam“ im Kurpark statt. Im Mittelpunkt steht wie immer das „Spiel ohne Grenzen“.

Es ist mittlerweile das 20. Mal, dass das „Fest der Integration“ gefeiert wird. „Angefangen hat alles 1998“, erinnert sich Jürgen Buber, Vorsitzender des Fördervereins der „Evangelischen Wohnhilfen Eckernförde“. Diese unterhalten im Ostseebad zwei Wohnheime für Menschen mit Behinderung im Pferdemarkt und in der Berliner Straße sowie ambulante Einrichtungen. „Wir wollten damals ein anderes Sommerfest feiern und kamen auf die Idee, in die Öffentlichkeit zu gehen, um Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Behinderung abzubauen.“

Anfangs war auch der Verein „FEIN“ beteiligt, heute ist der Förderverein der alleinige Träger von „Eckernförde gemeinsam“. Die ersten vier Jahre fanden die Feste auf dem Platz am Kakabellenweg, danach im Kurpark statt. Der Name wechselte mehrfach: Zunächst war es das „Fest der Integration“, dann „Alle in einem Boot“, jetzt „Eckernförde gemeinsam“. Gleich zu Beginn wurden Institutionen gefragt, ob sie sich beteiligen möchten. „Von Anfang an dabei sind das Technische Hilfswerk, die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei und das Heilpädagogium“, so Jürgen Buber. Ihre Mitglieder bilden zusammen mit Menschen mit Behinderung Mannschaften, die bei den „Spielen ohne Grenzen“ gegeneinander antreten. Diese Spiele beinhalten spaßige Aufgaben, wie das Füllen von Behältern mit durchlöcherten Eimern oder das Fangen von mit Wasser gefüllten Luftballons. „Mittlerweile sind auch die Bahnhofsmission, das Rote Kreuz, die Bundeswehr, die Tafel und auch die Handball-Spielgemeinschaft Owschlag-Kropp-Tetenhusen dabei.“ Auch Privatleute beteiligen sich an den Spielen.

Rund um die Spiele findet im Kurpark von 12 bis 17 Uhr ein buntes Programm für Besucher statt. Es gibt einen Flohmarkt, eine Tombola und ein Musikprogramm in der Kurmuschel. Das Fest „Eckernförde gemeinsam“ beginnt um 12 Uhr mit einer Andacht, im Anschluss beginnen die Spiele ohne Grenzen. Wer Lust hat teilzunehmen, kann einfach vorbeikommen. Um 13 Uhr spielt die inklusive Band „Berliner Pferde“, um 14 Uhr das „Soundorchester Norby“ und um 15 Uhr „Rosi und die Knallerbsen“. Verschiedene Geschäftsleute haben Preise gestiftet, die ab 16 Uhr versteigert werden. Auch werden dann die Gewinne aus der Tombola verlost. Die Teilnahme lohnt sich: Erster Preis ist ein Gutschein von Fahrrad Leiß im Wert von 200 Euro, zweiter und dritter Preis sind jeweils ein Wochenende in St. Peter-Ording und auf Föhr für zwei Personen. Den ganzen Tag über gibt es Kaffe und Kuchen, Grillgut und Getränke.