Borgstedt : Gutachter: Zwei Kreisel an B 203 bereits überlastet

Ersatz durch Ampeln in der Diskussion: Kommune will erst planen, wenn die Finanzierung geklärt ist

von shz.de

28. September 2018, 13:53 Uhr

23 000 Fahrzeuge fahren tagsüber auf der Bundesstraße 203 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Büdelsdorf-Rendsburg und der Stadtgrenze Büdelsdorf. Regelmäßig kommt es an zwei der vier Kreisel im Berufsverkehr zu Staus. „Die Kreisel südlich der A7 und am Ortseingang Büdelsdorf sind jetzt schon überlastet“, stellte Michael Hinz vom Wasser- und Verkehrskontor in Neumünster fest.

Der Gutachter geht davon aus, dass das Fahrzeugaufkommen durch das in Planung befindliche Gewerbegebiet Borgstedtfelde noch zunehmen wird. Seine Prognose für 2030: 27 500 Fahrzeuge täglich. Hinz empfiehlt, die Kreisverkehre durch Ampelanlagen zu ersetzen.

Der Borgstedter Bürgermeister Gero Neidlinger und der Amtsdirektor Hüttener Berge, Andreas Betz, wollen jetzt aktiv werden. „Nachdem der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) auf Anfrage mitgeteilt hat, keine Planungskapazitäten zu haben, kümmern wir uns selbst darum“, sagte Betz. Allerdings beginne man erst zu denken. Ohne eine geklärte Finanzierung werde nicht konkreter geplant. Betz wies darauf hin, dass es demnächst ein Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium und dem LBV-SH über eine mögliche Finanzierung geben soll.

Die bestehenden Kreisverkehre seien auf ein Fahrzeugaufkommen von 15 000 ausgelegt, erklärte der Gutachter. „Da liegen wir jetzt schon 50 Prozent darüber.“ Eine Verkehrsregelung durch Ampelanlagen sei weitaus effektiver, könne den Verkehr besser steuern und zudem Staus verhindern, betonte Michael Hinz.

Eine alternative Lösung wäre der Bau von „Turbokreiseln“, auf denen die Fahrzeuge zweispurig durch den Kreisverkehr geführt werden. „Aber das würde viele Verkehrsteilnehmer überfordern“, meinte Michael Hinz.

Zudem wäre es sehr aufwändig, Fußgängern und Radfahrern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Dazu müssten Unterführungen oder Brücken gebaut werden.