Borbyer Gilde in Eckernförde : Günter Horst ist der König von Borby

Der Zwölfer ist seit 1966 Gildemitglied und zum ersten Mal König. Günter Dieckmann ist Königsschütze mit 129 Teilern.

von Arne Peters

16. Juni 2019, 19:09 Uhr

Eckernförde | Die Borbyer Gilde hat einen neuen König: Zwölfer Günter Horst hat am Sonnabend Patrick Mambrey als Regent abgelöst. Den Königsschuss gab Günter Dieckmann ab, der die Zielscheibe mit dem Luftgewehr auf 50 Metern Entfernung am besten traf.

Ein König mit Humor

Günter Horst ist seit 1966 Mitglied der Borbyer Gilde und gehört den Zwölfern an – das sind die zwölf Gildebrüder, die am längsten Mitglied sind. „Man muss nur genug Ausdauer haben, dann klappt es auch mit der Königswürde“, sagte Horst, dessen Vater schon über 50 Jahre Gildemitglied war. Welche Aufgabe er sich für seine Regentschaft gesetzt hat? „Ich will sehen, dass endlich ein Kino nach Eckernförde kommt“, scherzte der 70 Jahre alte Borbyer. „Aber ich vermute, mein Einfluss wird überschauber gering sein.“

Arne Peters

Mitten ins Schwarze

Günter Dieckmann setzte mit einem Teiler von 129 einen wahren Königsschuss ab. Er lag damit nur 129 Mikrometer neben der exakten Mitte der Zielscheibe – mit dem bloßen Auge ist das nicht zu erkennen, weshalb ein Messgerät eingesetzt wird. Insgesamt hatten sich 75 Gildebrüder Schützenmarken gezogen, um die Chance zu haben, König zu werden. Wer nicht selbst schießen wollte, konnte einem der diesmal 13 Schützen die Aufgabe übertragen.

Arne Peters

Erst Regen, dann Sonnenschein

Kurz vor dem Umzug mit dem neuen König zum Festzelt auf dem Borbyer Dorfplatz hatte pünktlich der Sonnenschein eingesetzt. Zuvor hatte es den ganzen Tag geregnet. So mancher Umzug wurde deshalb abgekürzt oder musste ganz ausfallen. Am Abend war das Festzelt laut Gildevorsitzendem Lorenz Marckwardt schließlich so voll, dass ein Umfallen praktisch unmöglich war. Und auch beim Frühschoppen mit einem Konzert des TuS-Blasorchesters am Sonntagmittag war das Festzelt brechend voll.

Bundesministerin bei der Borbyer Gilde

Den prominentesten Gast konnte Lorenz Marckwardt allerdings am Sonnabendnachmittag begrüßen, als das Zelt nahezu leer war: Franziska Giffey, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stattete der Borbyer Gilde einen Besuch ab. Sie war zuvor auf dem Kreisparteitag der SPD in der Stadthalle (siehe Seite 11) und fragte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli im Anschluss „Und was können wir jetzt noch machen?“ Der fiel – als Gildemitglied – natürlich das Gildefest ein.

Arne Peters

Lorenz Marckwardt begrüßte sie auf Plattdeutsch und erklärte ihr die Bedeutung und Besonderheiten der Borbyer Gilde: den Ursprung als helfende Gemeinschaft im Krankheits- oder Todesfall (Kochenbruch- und Totengilde), den Fahnenschwenker, dessen Figuren um Kopf, Körper und Beine Schaden abhalten und die Seele schützen sollen, die Juchfruun, die früher mit ihrem Jauchzen die Pest fernhalten wollten, die Schaffer, die für den Nachschub an Getränken sorgen und die Zwölfer, die am längsten Mitglieder in der Gilde sind.

Arne Peters

Franziska Giffey zeigte sich beeindruckt, zumal in ihren Zuständigkeitsbereich auch das Ehrenamt fällt – und die Frauen. Auch in diesem Fall konnte Lorenz Marckwardt gelöst auftreten: „Wir haben die einst strengen Statuten gelockert. Mittlerweile dürfen Frauen auch Funktionen im Vorstand übernehmen.“ Und Bundestagsabgeordneter und Gildebruder Sönke Rix fügte hinzu: „Rein theoretisch dürfen Frauen auch Vorsitzende werden.“

So klein ist die Welt

Bei einem abschließenden Fischbrötchen traf Franziska Giffey auf dem Borbyer Dorfplatz schließlich noch Detlef Werner und Ursula Langklas aus Gaggenau in Baden-Württemberg. Die Urlauber sind Mitglieder der Borbyer Gilde, die Tochter arbeitet in Giffeys Ministerium und wurde erst vor kurzem von ihr befördert.