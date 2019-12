Eckernförde : Gudewerdtschüler sammeln beim Bewerbungstraining Spenden für den Hospizdienst

Zwei 8. Klassen der Gudewertschule haben geübt, wie man sich bewirbt, indem sie in Geschäften nach Spenden für den guten Zweck gefragt haben.

von Arne Peters

19. Dezember 2019, 14:17 Uhr

Eckernförde | Mütze ab, Kaugummi raus, Hand reichen – der erste Eindruck bei einer Bewerbung ist oft entscheidend. Darauf sind die Schüler der Klassen 8a und 8c der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule nun vorbereitet. Sie haben unter der Leitung ihrer Lehrerinnen Eftychia Vitale und Miriam Remuß nicht nur in der Theorie durchgenommen, was zu einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch gehört, sondern das Gelernte gleich in der Praxis angewendet.

„Die 50 Schüler sind in Gruppen in die Geschäfte der Innenstadt gegangen und haben nach Spenden für eine Tombola-Aktion mit gemeinnützigem Hintergrund gebeten. „Dabei haben sie geübt, wie sie fremde Menschen ansprechen, sich vorstellen und ein Anliegen vorbringen“, sagt Miriam Remuß. Die Geschäftsleute haben zudem einen Feedback-Bogen ausgefüllt. Ergebnis: Fast alle der 13- bis 14-jährigen Schüler haben gute Ergebnisse erzielt.

„Anfangs war es komisch, fremde Menschen anzusprechen“, erzählt Schüler Janis Witthöft. „Aber je öfter wir es gemacht haben, desto besser lief es. Wichtig ist, dass man gepflegt aussieht, höflich ist und sein Anliegen verständlich vorbringt.“

„Die Geschäftsleute waren sehr großzügig und haben den Schülern neben Gutscheinen auch viele Sachspenden überlassen“, sagt Eftychia Vitale. Insgesamt 350 Preise konnten so an der Schule verlost werden. Dabei haben die Schüler rund 800 Euro eingenommen. 500 Euro davon gehen in die Klassenkassen, 300 Euro haben die Schüler an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Rendsburg gespendet, der im gesamten Kreisgebiet Familien betreut, in denen Kinder oder ein Elternteil mit einer tödlichen Krankheit kämpfen. „Aber auch nach dem Tod eines Familienmitglieds betreuen unsere 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter die Familien weiter in Trauergruppen“, so Koordinatorin Tanja Engel.