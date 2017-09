Aus dem Bauausschuss : Grundstücke in Osdorf begehrt

vergrößern 1 von 1 Foto: sim 1 von 1

07.Sep.2017

Die Erschließung des neuen Osdorfer Wohnbaugebietes (B-Plan 12) geht voran. Von den insgesamt 62 Grundstücken, die die Gemeinde vermarktet, ist nur noch eines zu haben. 37 Verträge sind inzwischen beurkundet.

Trotz einiger Verzögerungen durch Starkregen, Probleme mit den Netzbetreibern und Reklamationen von fertig angelieferten Schächten, wird der Zeitplan eingehalten werden können, kündigte Bürgermeister Joachim Iwers (Wählergemeinschaft Osdorf) am Dienstagabend vor dem Bau-, Wege- und Umweltausschuss an.

„Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der bauausführenden Firma Sievertsen“, so Iwers weiter. Die Ver- und Entsorgung sei inzwischen fertig gestellt. „Demnächst sind die Grundstücke anfahrbar“, sagte der Bürgermeister in seinem Bericht. Er rechne damit, dass die ersten Eigentümer noch in diesem Jahr mit dem Bau ihres Hauses beginnen werden.

Auch der Bau des Kreisverkehrs am Ortseingang und an der zukünftigen Einfahrt zum neuen Wohngebiet gehe gut voran. Auf gedämpfte Begeisterung stieß Iwers’ Vorschlag, den neuen Kreisel mit einer Stahlskulptur zu versehen, die ihm von Osdorfer Künstlern für den Vorzugspreis von 10 000 Euro angeboten worden sei. Zwei um Osdorf verdiente Brüder könnten dort stehen, so die Idee des Bürgermeisters. Einige Ausschussmitglieder fanden die Idee grundsätzlich gut, wollten aber keine Personen am Ortseingang stehen haben. Andere verwarfen den Vorschlag als zu groß und zu teuer. Schließlich einigte sich der Ausschuss darauf, einen Ideenwettbewerb für die Gestaltung des Kreisels zu starten, an dem sich alle Osdorfer Bürger beteiligen können.

Bürgermeister Joachim Iwers sprach sich in seinem Bericht für eine Priorisierung der Gemeinde-Aufgaben aus. Zunächst sollten die begonnenen Aufgaben abgearbeitet werden. Dazu komme die Zukunft von Dibberns Gasthof (wir berichteten). Das alles zusammen werde so viele personelle Kapazitäten binden, dass der Ersatzneubau des Wohnhauses Waldenburger Straße zunächst vertagt werden müsse.

Im nächsten Jahr soll es blühende Landschaften in Osdorf geben. Die Gemeinde will Projektpartner im „BienenBlütenReich“, einem Projekt des Netzwerkes „Blühende Landschaft“, werden. Das Netzwerk unterstützt unter anderem Kommunen, die mit Blumenwiesen etwas gegen das Bienensterben tun wollen. Der Ausschuss beschloss einstimmig, sich mit vier Wiesen à 125 Quadratmeter als Projektpartner zu bewerben.

An der ehemaligen Sparkasse soll ein kleines Nebengebäude (24 Quadratmeter) als Seminarraum für Diabetiker-Schulungen entstehen. Dieser wird benötigt, wenn die Gemeinschaftspraxis von Dr. Gesa Bäumken und Dr. Petra Raspini zum 1. Februar 2018 in die Sparkasse umzieht. Der Ausschuss sprach sich einstimmig für die kostengünstigste Lösung aus.

Im Osdorfer Gewerbegebiet Felmer Straße soll es zukünftig einheitliche Werbeflächen an den Einfahrtsstraßen geben. Die Gemeinde stellt die Ständer zur Verfügung. Die dort ansässigen Firmen können ihre maximal 50 Zentimeter hohen Werbeschilder auf eigene Kosten einfügen. Damit will die Gemeinde die „wilden“ Beschilderungen, die zum Teil ohne Genehmigung und mit fehlerhaften Genehmigungen zu Stande gekommen waren, beenden.