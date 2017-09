Grünes Picknick für Green Screen

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

Das „Green Dinner“ geht in die dritte Runde: Am Donnerstag, 7. September, stellt die Werbegemeinschaft Nicolaistraße in Zusammenarbeit mit der Eckernförde Touristik und Marketing Gesellschaft 30 Tische mit Sitzbänken in die St.-Nicolai-Straße und lädt ab 18 Uhr zu einem Picknick unter freiem Himmel ein. „Jeder sollte etwas zu essen und zu trinken mitbringen“, sagt Susanne Vollert vom Bekleidungsgeschäft „Linum“ – vom Brot über den Wein bis zum Besteck und den Gläsern.

Die Aktion ist an die „White Dinners“ in verschiedenen Großstädten angelehnt. „Green“ ist das Dinner in Eckernförde, weil in der Woche darauf das Internationale Naturfilmfestival „Green Screen“ stattfindet. Deshalb wird darum gebeten, sich möglichst in Grün und Weiß zu kleiden. Live-Musik von „Los Zorros“ sorgt an diesem Abend für den musikalischen Hintergrund, während der Zauberer Ben Vollert von Tisch zu Tisch geht und Kartentricks aufführt.

Vor zwei Jahren fand das erste Green Dinner statt. „Wir hatten nur zehn Tische mit Bänken aufgestellt“, sagt Susanne Vollert. Doch das Angebot wurde so gut angenommen, dass schnell weitere Tische organisiert werden mussten, um den vielen Menschen Platz zu bieten. Im vergangenen Jahr dann erhöhten die Geschäftsleute die Zahl der Garnituren auf 30, was der Teilnehmerzahl auch gerecht wurde. Genauso viele werden es in diesem Jahr wieder sein, hinzu kommen noch einige Stehtische.

Spontanbesucher, die nichts zu essen und zu trinken dabei haben, können sich bei „Gaumenfreuden“ in der St.-Nicolai-Straße eindecken.

von Arne Peters

erstellt am 01.Sep.2017 | 06:22 Uhr