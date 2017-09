Planungs- und Gestaltungsbeirat : Grüner Daumen für den Prinzenpark

vergrößern 1 von 3 Foto: Archiv 1 von 3

von Arne Peters

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:08 Uhr

Eckernförde | Es wird weiter an dem Projekt „Prinzenpark“ auf dem früheren Betriebsgelände der Baufirma Lohnert an der Borbyer Prinzenstraße 55 - 57 gearbeitet: Investor Heiko Krug, Geschäftsführer des Büdelsdorfer Bauunternehmens Team Massivhaus GmbH, und Architekt Alexander Ullrich von „Noor Architektur“ haben gestern den überarbeiteten Planungsstand im städtischen Planungs- und Gestaltungsbeirat vorgestellt.

Das Projekt umfasst einen Verbrauchermarkt und 13 Wohnhäuser mit 130 Mietwohnungen. 20 Prozent von ihnen sollen öffentlich gefördert werden. Es sollen überwiegend Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen ab 58 Quadratmeter Größe entstehen. Die Wohnungen, die alle per Fahrstuhl erreichbar sein sollen, verfügen nach Darstellung des Architekten alle über Balkone oder Terrassen.

Kritik gab es bei der letzten Vorstellung im Planungs- und Gestaltungsbeirat vor allem an der Höhe der Gebäude, die bis zu vier Geschosse plus Staffelgeschoss umfassen sollten. Darauf hat Architekt Ullrich reagiert und auf ein Geschoss verzichtet – dafür weisen die Gebäude nun eine größere Grundfläche auf. Die Gebäude sind ringförmig um drei zentrale Mehrfamilienhäuser angeordnet und steigen vom Rand zur Mitte in der Höhe an.

Die Mitglieder des Planungs- und Gestaltungsbeirats dankten dem Architekten dafür, dass er auf ihre Kritik einging, hoben nun aber auf einen anderen Punkt ab: „Die Bebauung berücksichtigt nicht den vorhandenen Baumbestand“, sagte Beiratsvorsitzender Helmut Riemann. „Die Häuser stehen zum Teil zu dicht an dem Grün.“ Er empfahl die Beauftragung eines Vermessungsbüros zur Bestandsaufnahme der Bäume und eines Landschaftsarchitekten, um deren Qualität zu bestimmen. Gerade im Nordosten des Areals gebe es zum Teil große Bäume, vor denen die Häuser zurückweichen müssten.

Zudem bemerkten die Beiratsmitglieder, dass mehr Rücksicht auf die Topographie des Geländes genommen werden müsse. Ein verrohrter Bachverlauf könnte zu einer feuchten Senke umgewandelt werden und als Regenrückhaltung dienen. Eine Aufschüttung des Geländes um einen Meter lehnten sie ab. Ein qualifiziertes Grünkonzept müsse wesentlicher Bestandteil der gesamten Bewertung sein.

Ein weiterer Kritikpunkt war die Anordnung der Gebäude. „Wir glauben, dass Ihr städtebaulicher Ansatz den Nerv noch nicht trifft“, so Riemann. Insbesondere die drei Häuser in der Mitte des Geländes fanden seine Kritik. Wer sich dem Gelände über die Straße nähere, komme auf eine Hausspitze zu. Riemann fehlte an dieser Stelle „Eleganz und Musik“.

Investor und Architekt nahmen die Kritik hin und versprachen, sie in ihre weiteren Planungen aufzunehmen. Allerdings wunderten sie sich: „Bei der letzten Vorstellung im Gestaltungsbeirat im Dezember 2016 war von diesen Aspekten nicht die Rede. Das ist uns alles neu.“