Grüne lehnen höhere Aufwandspauschalen ab

von Gernot Kühl

24. April 2018, 06:31 Uhr

Kurz vor dem Ende der fünfjährigen Amtszeit der Ratsversammlung hat die CDU-Fraktion beantragt, die monatlichen Entschädigungspauschalen für Ratsmitglieder und ehrenamtliche Funktionsträger wie Bürgervorsteher(in), Fraktions- oder Ausschussvorsitzende zum 1. Juni 2018 um bis zu 26 Prozent zu erhöhen (siehe Kasten). Die Ratsversammlung wird sich damit am Donnerstag, 26. April, um 17.45 Uhr im Ratssaal beschäftigen.

Die Grünen haben das Thema bereits im Vorwege aufgegriffen und ihre ablehnende Haltung zur Anhebung der Aufwandsentschädigungen erklärt. Die Grünen lehnen ebenfalls die von der CDU beantragte Erhöhung der Entschädigungen für Mitglieder der Aufsichtsräte der Stadtwerke und der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH ab.

Fraktionsvorsitzender Edgar Meyn nennt folgende Gründe für die Ablehnung:

> Die Kosten für die Einführung des „Digitalen Rats“, der eine weitgehend papierlose Gremienarbeit ermöglichen soll, belasteten den städtischen Haushalt 2018 mit 96 000 Euro. „Eine zusätzliche Belastung durch die Erhöhung von Aufwandsentschädigungen sehen wir kritisch und nicht im Konsens mit den Grundsätzen der Haushaltskonsolidierung“, so Meyn.

>Ferner sei der Zeitpunkt der Erhöhung unangebracht, da in der jüngsten Vergangenheit das Verhältnis zwischen Politik und Bevölkerung „unter einem starken Vertrauensverlust leidet“, betont Meyn in einer Pressemitteilung. Die Frage, „Was hat die Politik für Eckernförde geleistet?“ werde von vielen Bürgern kritisch bewertet. Zudem seien viele Fragen ungeklärt, als Beispiele nennen die Grünen: Wie viel Tourismus verträgt unsere Stadt? Wie sieht die Zukunftsstrategie der Stadtwerke aus? Was passiert am Bahnhof, wann kommt das Kino? Wie geht es weiter mit Exer und Willers-Jessen-Schule? Wird die Sanierung der Stadthalle zur Schuldenfalle? Wann kommt die Bürgerbeteiligung? Wie lösen wir das Parkplatzproblem und wohin steuert die Stadtentwicklung? „Wir sagen: erst die Probleme lösen und dann die Frage der Aufwandsentschädigungen behandeln“, erklärt Meyn. „Wir stehen mit leeren Händen da und wollen uns nun die Taschen mit Geld voll füllen? Das geht gar nicht.“

Die anderen Parteien werden sich spätestens in der Ratsversammlung am Donnerstag zu diesem Thema äußern.

Das Hauptamt der Stadtverwaltung nennt als Antwort auf eine Anfrage des grünen Fraktionsvorsitzenden folgende Zahlen: Für die ehrenamtliche politische Arbeit hat die Stadt 2017 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen für Selbstständige in Höhe von 85 120,84 Euro ausgezahlt. Davon entfielen 68 152,28 Euro auf Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, 10 166 Euro auf Sitzungsgelder für bürgerliche und stellvertretende bürgerliche Mitglieder sowie 6802,56 Euro auf Verdienstausfallentschädigungen, beantragt und angerechnet für 2015 und 2016.

Tritt die neue Satzung mit den erhöhten Entschädigungssätzen in Kraft, erwartet das Hauptamt je nach Anzahl der Sitzungen jährliche Mehrausgaben in Höhe von 17 000 bis 20 000 Euro. Für ein komplettes Haushaltsjahr würden 99 000 Euro kalkuliert, teilte das Hauptamt den Grünen weiter mit. Sollte die neue Entschädigungssatzung am 1. Juni 2018 in Kraft treten, rechne man im laufenden Haushaltsjahr mit Mehrausgaben von rund 10 000 Euro.