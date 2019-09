Green Dinner Eckernförde : Grün-weißes Picknick mit Regenschirm

Die fünfte Auflage des Green Dinners der Unternehmergemeinschaft St.-Nicolai-Straße fand bei Regen und kühlen Temperaturen statt.

Eckernförde | Regenschirme und dicke Jacken gehörten zu den Utensilien, die am Donnerstagabend beim Green Dinner am dringendsten gebraucht wurden – zum fünften Mal hatte die Unternehmergemeinschaft St.-Nicolai-Straße zu diesem Event in der Nicolaistraße eingeladen. Die Aktion ist an die „White Dinners“ anderer Städte angelehnt. Da es in der Woche vor dem Internationalen Naturfilmfestival Green Screen stattfindet, fällt in Eckernförde das Dinner grün aus. Die Unternehmergemeinschaft hatte wie in den vergangenen Jahren viele Tische und Bänke aufgestellt. Grün-weiß ist das Motto des Green Dinners – entsprechend liebevoll waren Tische und Bänke dekoriert.

Auch die meisten Besucher waren dem Motto gefolgt und erschienen ab 18 Uhr in grün-weißer Kleidung – da war es noch trocken. Von Salaten über Brot, Dips und Fingerfood, Wein, Gläser, Teller, Besteck und Windlicht– die meisten Gäste waren sehr gut ausgerüstet. Als der Regen einsetzte, verlegten einige ihre Tische und Bänke unter Markisen der Geschäfte und feierten dort weiter. Andere fanden einen trockenen Unterschlupf in dem Gang zum Kirchplatz. Als der Regen nicht nachließ und es zudem auch noch kalt wurde, verließen viele Green-Dinner-Besucher die St.-Nicolai-Straße. Ab 19.30 Uhr waren viele Tische leer. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Los Zorros“ mit ihren südländisch anmutenden Klängen. Die Verbliebenen rückten enger zusammen und ließen sich auch durch das Wetter nicht ihre „Green-Dinner-Laune“ verderben.