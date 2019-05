St.-Nicolai-Kirche Eckernförde : Großes Chorkonzert für die Aktion „Brot für die Welt“

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des kirchlichen Projekts sangen und musizierten in St. Nicolai Chöre aus dem ganzen Kirchenkreis.

27. Mai 2019, 17:43 Uhr

Eckernförde | 60 Jahre Brot für die Welt – das sind auch 60 Jahre Kampf für die Überwindung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit. Anlässlich dieses Jubiläums erinnerten Kirchenmusiker der Nordkirche in einer Reihe von Benefizkonzerten an die gemeinnützige Aktion. In der St.-Nicolai-Kirche luden der St.-Nicolai-Chor und Posaunenchor, der Borby Gospelchor, „Get Spirit“ aus Gettorf sowie die Kinderchöre aus Altenholz und Nortorf zu einem Spendenkonzert für die Aktion „Gitarren statt Gewehre im Kongo“ ein. Es kostet monatlich 111 Euro für einen Lehrer, dazu jährlich 40 Euro für eine Person, um ehemalige traumatisierte Kindersoldaten in Informationstechnik, Navigation und Schiffsführung, Metallbau, Ziegelherstellung oder Gitarrenbau auszubilden. Durch die Ausbildung lernen die jungen Menschen wieder, zu anderen in soziale Beziehungen zu treten und ein freies Miteinander in der Gemeinschaft zuzulassen. Der Nachmittag entwickelte sich durch das abwechslungsreiche Repertoire – von Kirchenlied und Gemeindegesang – zu einem kleinen Chorfestival. Darin Ausschnitte aus dem Kindermusical: „Die Geschichte von Bileam und seiner gottesfürchtigen Eselin“, aber auch jazzig-inspirierte Gospelklänge. „Geh aus mein Herz“ berührte ebenso wie der Einsatz der erwachsenen Chöre. Noch mehr aber die Kinderchöre: Susanne Schwerk (Altenhof) dirigierte, Ulrich Hein (Nortorf) begleitete am elektrischen Klavier. Auswendig sangen die Kinder, gemeinsam, solistisch und zeigten damit wunderbare Vielfalt von Musik. Wie auch die Abordnung des Borbyer Gospelchors, am Klavier begleitet und solistisch mitsingend, von Heiko Henrich. Der Kirchenmusiker entpuppte sich als Jazz- und Swing-Kenner, der nicht nur seinem Chor, sondern auch dem Publikum frisches Mitsingen abforderte. Zweieinhalb Stunden Musik, eine voll besetzte Kirche und gut gefüllte Klingelbeutel waren an diesem Nachmittag das Ergebnis eines wunderbaren Nachmittages in St. Nicolai.