Dorffest : Großer Ansturm zum Jubiläum

Gemeinde Goosefeld feiert 500-jähriges Bestehen mit Festakt, Kinderfest und Tanzabend im Zelt.

von rit

02. September 2018, 20:48 Uhr

Goosefeld | Im Jahr 1518 verkauften Anne von der Wisch und ihr Sohn Heinrich Goosefeld an Herzog Friedrich I. von Schleswig-Holstein. Es ist das erste Mal, dass das Dorf urkundlich genannt wird. Das ist nun 500 Jahre her. Grund für die Goosefelder, das Jubiläum ihrer Gemeinde am Wochenende mit einem Festtag zu feiern. Zahlreiche Gratulanten waren am Sonnabend in das Festzelt gekommen. Rund 250 Gäste werden es wohl gewesen sein, meinte Bürgermeister Rüdiger Zander nach dem Festakt. Federführend bei der Organisation war der Sport- und Kulturausschuss, im Festausschuss waren rund 15 Menschen.

Neben zahlreichen Bürgern waren auch andere Gratulanten gekommen. Unter ihnen war unter anderem auch Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf. Sie sagte: „Wie gut, dass es Menschen gab, die erkannt haben, wie schön dieser Ort ist, die hier geblieben sind, um hier zu siedeln.“ In kleinen, ländlichen Gemeinden gebe es viele Herausforderungen wie die Demographie: Neue Wohnformen werden benötigt. Auch Pflege und Mobilität seien wichtige Themen. Eine weitere Herausforderung sei die Digitalisierung. „Da fragt man sich, ob es richtig ist, sich um die Historie zu kümmern“, so die Kreispräsidentin und meinte, dass das Wissen um die Geschichte ein gutes Fundament gebe, um die Herausforderungen bewältigen zu können. Dr. Juliane Rumpf beglückwünschte die Gemeinde zu 500 Jahren Goosefeld, zur guten Dorfgemeinschaft und zu einer soliden Basis, um die Herausforderungen zu schaffen.

„Goosefeld ist ein verlässlicher Partner im Amt“, betonte Rainer Röhl, Amtsvorsteher im Amt Schlei-Ostsee. Peter Pietrzak, Bürgermeister der Gemeinde Windeby lobte das gute nachbarschaftliche Verhältnis. Die räumliche Nähe Friedensthals und Goosefelds tue das ihre dazu, dass sich das Leben der Friedensthaler nach Goosefeld orientiere. Sie besuchen hier den Kindergarten und sind beispielsweise Mitglied in der Feuerwehr.

Teil der Feierstunde waren auch zwei Vorträge: Norbert Biermann referierte zur archäologischen Frühgeschichte: „Wer waren die ersten Goosefelder? Wir wissen nicht, wie sie hießen, wir kennen ihre Sprache nicht. Wir wissen nur, dass sie sesshaft waren und für die Verehrung ihrer Toten die Steinarchitektur erfunden haben“, sagte er. Noch heute gibt es im Gemeindegebiet einige Großsteingräber.

Nichts mehr zu sehen ist davon, dass die Hauptstraße zwischen Eckernförde und Rendsburg früher mitten durch Goosefeld führte. Davon berichtete Manfred Stratil in seinem Vortrag „500 Jahre Goosefeld“. Aus zehn Gebäuden um das Jahr 1500 sind heute 253 Gebäude geworden.

Neben dem Festakt standen noch weitere Punkte auf der Tagesordnung. Es wurden alte Fotos gezeigt und beim Kinderfest konnten sich die jüngeren Besucher beispielsweise beim Bullenreiten austoben, oder sich Tiere aus Luftballons knoten lassen. Abends wurde zur Musik von DJ Marc Hansen gefeiert.

Von einem „rundum gelungenen“ Fest sprach Bürgermeister Rüdiger Zander gestern. Sonnabendnachmittag seien rund 100 Gäste beim Fest gewesen, am Abend dann noch mal um die 200.