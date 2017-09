FÜNF TAGE ECK–TOWN–CITY : Große Vorfreude auf 2018

vergrößern 1 von 4 Foto: karkossa-schwarz (2) 1 von 4





Tanzende und klatschende Kinder und Betreuer, ein Bürgermeister, der mit seiner Band zum Abschluss ein Konzert auf der Bühne gibt – nach fünf Tagen endete die Kinderstadt Eck-Town-City 2017 mit einem großen Abschlussfest, zu dem auch Eltern , Großeltern und Freunde eingeladen waren. 203 Jungen und Mädchen erlebten eine Woche lang auf spielerische Weise, was für ein Zusammenleben in einer Stadt wichtig ist und was alles für eine gesunde Infrastruktur in einer Kommune notwendig ist.

Ein Bürgermeister, der im Rathaus residiert, musste gewählt werden. Jeder Bewohner erhielt vorab das Grundgesetz der Stadt. Es gab einen famila Markt, die Post, zwei Banken, die Polizei, ein Krankenhaus, die Feuerwehr, die Arbeitsagentur, eine Tageszeitung, einen Fernsehsender, Handwerk wie Maler, Tischler und Elektriker, Friseur oder Nähstube, einen Saftladen, den Floristen und eine Funkstation. Wie im echten Leben geschahen Unfälle, wurden Personen vermisst und die Banken überfallen, Katzen von Bäumen gerettet, wurde geheiratet und Geschäfte ausgeraubt. Zum sechsten Mal organisierten Simone Staack-Simon vom Servicebüro Lokales Bündnis für Familie und Wilfried Lüthge von der Verkehrswacht die Kinderstadt. 96 Helfer, davon 73 ehrenamtlich, boten Arbeitsplätze an, arbeiteten als Betreuer oder waren für das leibliche Wohl der 300 Bewohner verantwortlich. Von Montag bis Freitag war die Kinderstadt täglich von 8.30 bis 16 Uhr bevölkert. Als Gelände für die Stadt diente der hintere Teil der Peter-Ustinov-Schule. „Das Besondere an der Kinderstadt ist, dass alle Spaß miteinander haben. Und nebenbei lernen die Kinder viel in sozialer Kompetenz“, sagt Staack-Simon, die sich über jedes Kind freut, das Spaß hat und ihr das auch mitteilt.

Einer der Höhepunkte in diesem Jahr war der Besuch von Daniel Günther. Erstmals besuchte ein Ministerpräsident Eck-Town-City. Premiere hatte auch das Kino, das Green Screen organisierte, ebenso wie der Hutmacher, die Schnitzerei, der Elektriker, das Tattoo-Studio sowie die Hüpfburg und das Zelt der Bundeswehr.

Auch bei den Eltern kommt die Kinderstadt gut an. „In diesem Jahr haben uns sehr viele Eltern beim Aufbau geholfen“, sagt Lüthge, „wir sind rundum zufrieden.“

Seit gestern sind die Zelte abgebaut und das Gelände wieder aufgeräumt. Aber Simone Simon-Staack und Wilfried Lüthge denken bereits ans nächste Jahr: „Nach Eck-Town-City ist vor Eck-Town-City“, sind sich beide sicher.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 02.Sep.2017 | 05:21 Uhr