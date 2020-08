Golf GVI-Cup : Große Spende für die Jugendabteilung des GC Altenhof

Beim GVI-Cup des GC Altenhof kamen 1250 Euro an Spenden für die Jugendabteilung des Golf Clubs zusammen.

Avatar_shz von shz.de

31. August 2020, 14:22 Uhr

Altenhof | Seit nun bereits mehr als zehn Jahren findet im Rahmen der zweiten offenen Wettspiele des Golf Clubs Altenhof das Wettspiel um den GVI-Cup statt. Hier geht es um einen ewigen Wanderpreis. Das Wettspiel wird durch die GVI-Immobilien GmbH gesponsert. Das Turnier zählt, trotz der seltenen Spielform – Vierer mit Auswahldrive gegen Par – zu den beliebtesten des GC Altenhof. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Spieler limitiert. Bereits im Mai war das Turnier ausgebucht.

Erstmalig in diesem Jahr spendeten alle Teilnehmer neben der Startgebühr in Höhe von zehn Euro für die Jugendarbeit des GC Altenhof. Der Betrag wurde von der GVI auf 1.250 Euro aufgerundet und im Anschluss an das Turnier an die Jugendbeauftragte des GC Altenhof, Angelika Ackerhans, übergeben.

Überragendes Team waren Christian Hufnagel (Handicap 8,4) und Brigitte Dedekind (9,7), die beide selbst Mitglied im GCA sind. Sie gewannen die Netto-Wertung vor Kirsten und Dirk Bruhn (beide 14,6) vom GC Kitzeberg. Beide setzten sich auch in der Brutto-Wertung durch. Der Preis ging aber schließlich an die zweitplatzierten Teamkameraden Dr. Katharina Drerup (2,9) und Jutta Alberts (4,6). Aufgrund von Corona gab es eine virtuelle Preisverleihung, die auch über die Vereinshomepage (www.gcaltenhof.de) abrufbar ist.