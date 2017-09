Green Screen : Große Momente in der Stadthalle

vergrößern 1 von 5 1 von 5







von Gernot Kühl

erstellt am 15.Sep.2017 | 06:14 Uhr

Eckernförde | Fischsterben, Sturmtief und Rundfunkwarnungen, das Haus nicht zu verlassen – „aber es läuft gut!“ Schon dieser verblüffende erste Nachsatz des neuen Festivalleiters und Moderator der Eröffnungsveranstaltung des 11. Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen am Mittwochabend in der ausverkauften, aber wegen des Sturms nicht bis auf den letzten Platz besetzten Stadthalle, sorgte für Stimmung im Saal. Ein bestens vorbereiteter, entspannter und in jeder Phase lockerer und präsenter ZDF-Mann Dirk Steffens („Terra X“) pries die hohe Qualität des Festivals und zitierte ein Jurymitglied: „Green Screen ist das tollste Naturfilmfestival der Welt! Das finde ich auch!“ Eine Ansage, die das Publikum mit großem Applaus honorierte. Steffens begründete seine Einschätzung: Green Screen sei keine Kopfgeburt eines Senders, sondern von den Menschen in Eckernförde selbst entwickelt worden. „Das spürt man. Die ganze Stadt verkörpert das Festival.“ Er dankte den über 100 ehrenamtlichen Helfern und forderte für sie einen „frenetischen Applaus“ ein, den die über 100 namentlich auf der Leinwand genannten Helfer auch bekamen.

Er sollte an diesem Abend noch mehrfach aufbranden. Dirk Steffens bekannte sich eindeutig zum Standort Eckernförde: Der Baum sei in Eckernförde gewachsen und dürfe niemals verpflanzt werden, „aber die Krone kann weiter wachsen“. Damit meinte er das Ziel, Green Screen weltweit zu einem der führenden Naturfilmfestivals zu machen und „die besten Naturfilmer der Welt hier zu begrüßen“. Bevor er Bürgermeister Jörg Sibbel zum Interview bat, gab er das Thema für das Festival 2018 bekannt: Der Schwund der Artenvielfalt.

Der Bürgermeister würdigte die Pionierleistung der beiden Ideengeber und Festivalgründer – Gerald Grote und Michael Packschies –, die tosenden Applaus erhielten. Den bekam auch der Bürgermeister für seine gelungene Rede, in der er mehrfach die kreativen, witzigen Sprachschöpfungen Grotes („Den meisten Kindern schmeckt Salat am besten, wenn er kurz vor dem Verzehr durch Schokolade ersetzt wird“) aus dem von ihm und der Biologin Franziska Claus herausgegebenen „Natur-Staunbuch“ zitierte. Den Verkaufserlös stellen Grote und Claus übrigens Green Screen zur Verfügung – wieder Beifall.

Mit dem wurde auch Umweltminister Robert Habeck empfangen. Es folgte eine der bemerkenswertesten politischen Reden, die je bei einer Eröffnungsveranstaltung in Eckernförde zu hören waren. Habeck sprach eine Viertelstunde frei über das Wesen der Politik und ihren oftmals nicht vorhandenen Zugang zu den Bürgern. Politik bestehe nicht nur aus Wissen und Fakten, sie müsse auch in der Lage sein, die Menschen mitzureißen. Eine Eigenschaft, die man bei Green Screen wunderbar erkennen könne, von daher sei die Eröffnungsveranstaltung auch ein „hochpolitischer Abend“. Und er wurde persönlich und berichtete von einer ihn emotional berührenden Begegnung mit toten Pottwalen an einem nebligen Morgen vor eineinhalb Jahren vor Friedrichskoog. Zwölf riesige Wale waren dort gestrandet und verendet. Er habe sich allein auf den Weg zu den riesigen Tieren ins Watt gemacht und stand dann vor einem Pottwal „so groß wie drei Lkw“. Dort habe ihn ein Gefühl der Hilflosigkeit und Verlorenheit beschlichen, schilderte Habeck die Begegnung. Totenstille im Saal. Er habe den Wal angefasst – „er war kalt wie der Wattboden“. Dieses Erlebnis habe ihn geprägt, „ich bin ganz anders zum Deich zurückgekommen“.

Diese auch symbolhafte Begegnung mit dem toten Pottwal habe ihm gezeigt, „dass wir eine Verpflichtung haben, etwas gegen diese Verlassenheit zu tun“. Fundstücke im Magen des Jungbullen: ein Berg von „Zivilisationsdreck“ wie eine Kofferraum-Abdeckhaube, ein Fischernetz, Eimer und Plastikmüll. „Die Meere sind in keinem guten Zustand“, sagte Habeck. Plastikmüll, Überdüngung, Nitrateintrag, Übersäuerung und Überfischung setzten ihnen gewaltig zu. Der Meeresschutz sei eine „gigantische Aufgabe“. Das Meer als Synonym für Freiheit und Grenzenlosigkeit sei aus genau diesem Grund aber auch gefährdet: „Es gehört keinem“, und es sei sehr schwer, gemeinsame Vereinbarungen zu dessen Schutz zu vereinbaren. Dass so wenig passiere, sei kein Wissen- oder Erkenntnisproblem, sondern „ein Problem des Tuns“, so Habeck. Die Politik müsse Wege abseits der üblichen Angstszenarien finden, die die Menschen nur dazu bringen würden, den Kopf in den Sand zu stecken. Habecks Weg ist ein anderer: Die Natur als „Versprechen, Hoffnungsraum oder regulative Idee“ zu begreifen, um positive Impulse bei den Menschen zu deren Schutz auszulösen. Der neue Trailer des Naturfilmfestivals sei so ein Impuls: „Wer da nicht feuchte Augen kriegt, verdammte Haube, und nicht weiß, was zu tun ist, ist heute umsonst gekommen!“ Tosender, lang anhaltender Applaus für Robert Habeck, der diesen fast ein wenig verschämt entgegennahm.

Der anschließende Film aus der „Wilde Ostsee“-Trilogie von Christoph Hauschild bot danach reichlich Anschauungsunterricht dafür, dass sich alle Anstrengungen für den Schutz der Natur lohnen.