Schleidörfertag 2017 : Große Festmeile auf und entlang der Schlei

vergrößern 1 von 2 Foto: Archiv (Kierstein) 1 von 2

Die Gemeinden zwischen Schleswig und Brodersby auf beiden Seiten der Schlei feiern am Sonntag, 6. August, den Schleidörfertag. Borgwedel, Brodersby, Busdorf, Fahrdorf, Fleckeby, Kosel, Schaalby und Schleswig sowie die Stiftung Louisenlund in Güby haben dazu ein vielfältiges Rahmenprogramm für Groß und Klein aufgestellt. Viele Gastronomiebetriebe, freizeittouristische Anbieter und Künstler aus der Region beteiligen sich daran, um den Besuchern einen unvergesslichen Tag an der Schlei zu bereiten.

So kann man unter anderem in Borgwedel die alte Ziegelei besichtigen. In Brodersby zeigt die Südangler Volkstanzgruppe heimische Tänze. In Busdorf finden die beiden letzten Vorstellungen von Midgaard Skalden statt. Mehrere Künstler öffnen in Fleckeby ihre Ateliers. Die Stiftung Louisenlund in Güby offeriert mehrmals täglich Führungen durch den Freimaurerpark. Mit dem Kanu können die Gäste ab Kosel die Schlei auf dem Wasser kennenlernen. Für das „Langsamzeit-Wettrennen“ darf man in Schaalby Papierschiffchen basteln. Und in Schleswig werden kostenlos Stadtführungen angeboten.

Radfahrern, die alle Orte besuchen wollen, wird ein 36 Kilometer langer Rundweg vorgeschlagen. Diesen können sie auch gemeinsam mit Lutz Clefsen, dem Präsidenten des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Angriff nehmen. Er beginnt um elf Uhr am Schleswiger Stadthafen. Die „Tour de Schlei“ wird dabei an jedem einzelnen Ort von den Bürgermeistern begrüßt.Für die Kulturfreudigen werden in Schleswig um jeweils 11 und 15 Uhr kostenfreie Stadtführungen durch die historische Fischersiedlung Holm und der Altstadt angeboten. Die Naturliebhaber können um 14 Uhr an einer Naturführung „Von der Großen Breite zur Missunder Enge“ teilnehmen oder sich von einer Wanderung zum Naturschutzgebiet Reesholm an jeweils vier Terminen, beginnend vom Strand Winningmay, inspirieren lassen.

Wer auf andere Art reisen will, kann mit einem von drei Segelkuttern von Event Nature oder mit der „Hein Haddeby“ zwischen Schleswig und Missunde kostenlos hin- und herschippern.

Verhungern muss am Schleidörfertag auch niemand. Dazu wird in verschiedenen Restaurants ein „Schleidörfer-Teller“ mit speziellen und regionstypischen Speisen für zehn Euro angeboten. An der Aktion beteiligen sich in Schleswig die Restaurants Ringelnatz und Schleimöwe sowie Gastmahl des Meeres und Luzifer, in Busdorf Odins Biergarten sowie in Güby das Restaurant Schlei-Liesel.

Auch gibt es wieder ein Gewinnspiel. Teilnehmerkarten finden die Besucher in jedem teilnehmenden Ort. Wer drei oder mehr Orte besucht und sich das mit einem Stempel bescheinigen lässt, nimmt ohne weitere Verpflichtung an der Verlosung von regionalen Preisen teil.









von ez

erstellt am 03.Aug.2017 | 06:02 Uhr