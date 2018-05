Top Regional: Schwedeneck : Grenzenloser Blick über die Ostsee

Die Gemeinde Schwedeneck zeichnet sich durch kilometerlange Strände und Steilküsten aus

von yki/sks

03. Mai 2018, 06:23 Uhr

Schwedeneck | Der grenzenlose Blick über die Ostsee – schaut man von der Steilküste in Dänisch-Nienhof und Stohl übers Wasser, ist nichts als der blaue Horizont zu sehen. Es sei denn, die „Colour Line“ und die „Stena Line“ sind auf ihrem Weg aus der Kieler Förde nach Oslo beziehungsweise nach Göteborg unterwegs. Direkt vor der Stohler Küste liegt der sogenannte „Stoller Grund“, eines der besten Segelreviere in der Ostsee. Während der Kieler Woche hat der Spaziergänger ungestörte Sicht auf die Segelregatten, die von Kiel-Schilksee bis auf Höhe der Stohler Steilküste führen. An klaren Tagen, wenn die Sicht besonders gut ist, was meistens im Frühjahr und im Herbst der Fall ist, ist am Horizont ein schmaler Streifen Land zu erkennen. Es handelt sich um die 50 Kilometer entfernt liegende dänische Insel Ærø.

Kilometerlange Strände, imposante Steilküsten, blaues Wasser und unberührte Natur locken viele Naturliebhaber in die Gemeinde Schwedeneck, die an der nördlichen Spitze der Halbinsel Dänischer Wohld liegt, rund 25 Kilometer sowohl von Kiel als auch Eckernförde entfernt. Die Ortsteile in der flächenmäßig großen Gemeinde heißen Birkenmoor, Dänisch-Nienhof, Elisendorf, Grönwohld, Haschendorf, Hohenhain, Jellenbek, Krusendorf, Kuhholzberg, Sprenge, Stohl und Surendorf. Das Kuriose: Einen Ort mit dem Namen „Schwedeneck“ sucht man vergeblich. Einer Legende zufolge soll der Name von einem in Dänisch-Nienhof befindlichen Schwedenfriedhof abgeleitet sein, der hier um das Jahr 1700 entstand, als Dänen und Schweden im Nordischen Krieg um die Vorherrschaft in Nordeuropa kämpften. Die „Schwedeneiche“ am Eingang zur Kindertagesstätte und zur ehemaligen Kapelle ist ein historisches Zeugnis aus der Zeit. Soldaten sollen den Baum als Ausguck benutzt haben.

1927 wurde aus den bisherigen Gutsbezirken Dänisch-Nienhof, Hohenhain, Grönwohld und Birkenmoor eine Landgemeinde mit dem Namen Schwedeneck geformt. Hauptort ist das Dorf Surendorf, das die nötige Infrastruktur bietet, wie Grundschule, Supermarkt, Bäckerei und Zahnarzt. Am breiten Kurstrand können Kinder im feinen, steinlosen Sand Burgen bauen, während sich die Erwachsenen im Strandkorb sonnen oder auf der Strandpromenade in einem der gastronomischen Betriebe einen Kaffee trinken. Das Wassersport-Zentrum nebenan verleiht Surfboards und Tretboote und bietet Segel- und Surfkurse an. Etwas ruhiger geht es im Nachbarort Krusendorf zu, der rings um die malerische Dreifaltigkeitskirche aus dem Jahr 1737 errichtet wurde. Von hier führt ein schmaler Weg an die rund einen Kilometer entfernte Ostseeküste zum Ferienort Jellenbek.

Der 16 Kilometer lange Sandstrand der Gemeinde wird an einigen Stellen durch die bis zu 30 Meter hohe Steilküste unterbrochen. Am höchsten Punkt in Dänisch-Nienhof führt eine Treppe hinunter zum breiten Strand. Im Dorf selbst gibt es neben einer Mutter-Kind-Kurklinik die vor rund 30 Jahren in Eigenregie errichtete „Jomsburg“ des Freien Pfadfinderbundes. Über 2000 Jugendliche aus ganz Deutschland schlagen hier jährlich ihre Kothen und Jurten auf, um Gemeinschaft zu erleben und die Natur entlang der Ostseeküste zu entdecken. Im Wappen der Gemeinde ist neben der Ostsee und der Küste auch ein Hügelgrab zu sehen. Die bis zu 5500 Jahre alten Megalithgräber finden sich vor allem bei Mariannenhof, Sprenge und Birkenmoor.

Nachrichten aus dem Ort Eldorado für Gleitschirmflieger Eldorado für Gleitschirmflieger Der Schwedenecker Ortsteil Stohl ist einer der wenigen Orte in Schleswig-Holstein, in dem Paragliding möglich und erlaubt ist. Für den dortigen Küstenflugplatz (gleich neben der Küstenfunkstation) hat der Gleitschirm- und Drachen-fliegerverein Schleswig-Holstein „Milan“ als Geländehalter die Start- und Landerechte inne. Von Oktober bis April kann der Spaziergänger hier Gleitschirme majestätisch am Himmel fliegen sehen, das Fliegen ist möglich bei Windstärke 3 bis 4 aus ca. 35 bis 55 Grad. Drachenflieger sind an Stohls Küste nicht erlaubt. Der Verein weist darauf hin, dass sicheres Beherrschen des Rückwärtsaufziehens auf diesem Küstenflugplatz notwendig ist. An der Stohler Steilküste brüten Uferschwalben, die unter Schutz stehen. Aus diesem Grund ist vom 15. April bis 30. September der Flugbetrieb nicht erlaubt. Das Fliegen an der Steilküste ist nur mit einer in Deutschland gültigen Fluglizenz mit Hangstartberechtigung gestattet. Kein Platz für Fracking Reines Wasser für Schwedeneck – das will eine Bürgerinitiative auch zukünftig garantieren und setzt sich deshalb dafür ein, dass in der Gemeinde sowie in der Ostsee vor der Küste des Dänischen Wohlds kein Öl gefördert wird – weder durch Fracking noch durch konventionelle Ölbohrungen. Bereits von 1956 bis 2000 wurde in der See vor Schwedeneck Öl gefördert. Ab 2013 plante ein Unternehmen dann erneut Bohrungen, gab seine Pläne aber im vergangenen Jahr auf. Doch das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA könnte nun andere Interessenten auf den Plan rufen. Die Bürgerinitiative sammelt daher Unterschriften, um eine Änderung des Schleswig-holsteinischen Landeswassergesetzes zu erwirken und Fracking in Schleswig-Holstein zu verbieten. Mehr als 20000 seien es bisher, so die Initiative – genügend, um den Landtag über eine Änderung des Gesetzes abstimmen zu lassen.

Durchgefahren (Ralf Stelzer von der Distillerie Altenhof) Schwedeneck ist eine großflächige Gemeinde mit vielen verstreuten Ortsteilen an der L285, sodass man eigentlich nie durch alle hindurchfährt. In Krusendorf liegt Mißfeldt’s Gasthof, ein uralter Familienbetrieb mit legendären Bratkartoffeln. Ein Stück weiter die Kirche mit dem alten Friedhof und dem Prinzengrab, sehr geschichtsträchtig. Der Straße folgend komme ich nach Surendorf, der Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde und nicht ganz so beschaulich. Der Lebensmittelmarkt am Ortseingang bringt einiges an Verkehr mit sich, aber Versorgung auf dem Land ist wichtig. Die Tankstelle gegenüber ist allerdings seit einiger Zeit geschlossen. Nach ein paar hundert Metern sehe ich das etwas verwitterte Hinweisschild von Binge’s Gasthof. Herrscht hier noch Betrieb? Vom Ortsausgang ist bereits Gut Hohenhain zusehen. Hier wurde schon vor vielen Jahren auf Biolandbau umgestellt. Hier findet der jährliche Herbstmarkt statt, zu dem an zwei Tagen stets über 5000 Besucher kommen. Dänisch-Nienhof ist nach kurzer Strecke erreicht. Hier war ich länger nicht. Als Handwerker hatte ich hier öfter zu tun gehabt. Neben dem Seniorenheim wird gerade gebaut. Ich fahre weiter nach Stohl zum Sägewerk von Sebastian Warkenthin und gebe eine Bestellung auf. Auf meinem Rückweg fahre ich über Sprenge und Birkenmoor. Die drei Windkraftanlagen bei Sprenger Hof sind heute vergleichsweise klein. Die laufen schon knapp 20 Jahre. Ich halte noch eben für einen Schnack auf Gut Birkenmoor an. Auch hier und da immer mal wieder was Neues nach dem Generationswechsel. Junge Leute, frische Ideen, Mut zu Veränderungen. Schön! Ralf Stelzer Destillerie Altenhof

Interview (Touristik-Chef Manfred Mallon) Herr Mallon, Sie sind seit etwa einem halben Jahr Touristik-Chef in Schwedeneck. Wie gestaltet sich Ihre Arbeit hier? Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt und auch gewünscht habe: Zum einen sehr abwechslungsreich durch die vielfältigen Bereiche, in denen ich hier arbeite. Zum anderen kann man seinen Tagesablauf oft nicht einhalten, da immer wieder kurzfristige Dinge auftreten, die sofortiges Handeln erfordern, sei es durch Schäden auf dem Campingplatz, Probleme der Camper oder Ferienhausgäste. Aber genau dieses Organisieren und Improvisieren ist das, was meine Tätigkeit für mich so spannend macht. Kein Tag ist wie der andere. Welche Besonderheiten hat Schwedeneck im Gegensatz zu anderen Urlaubszielen? Es sind unsere wunderschönen Strände, die viele Urlauber zur Annahme verleiten, an der Nordsee zu sein. Dann die Weite und das Licht, wenn Sie an einem der Strände stehen und auf die Ostsee blicken. Darüber hinaus haben wir hier bisher noch kaum bekannte historische Orte und archäologische Fundstücke zu bieten. Dies soll in den nächsten Jahren mehr in unser touristisches Konzept einfließen. Worauf können sich die Touristen in dieser Saison freuen? Natürlich auf die wunderschönen Strände, auf unvergessliche Sonnenuntergänge und auf den bestellten tollen Sommer. Auch unsere Camper des Campingplatzes Surendorf können sich auf viele Neuerungen freuen. Gibt es langfristige Projekte, die Sie umsetzen wollen? Es gibt noch einiges, was ich gemeinsam mit der Gemeinde und dem Touristikausschuss vorhabe. Zum Beispiel barrierefreie Strandzugänge, Informationstafeln sowie die Verbesserung der Fuß- und Radwegeinfrastruktur. Weiterhin möchte ich die gesamte Struktur des Campingplatzes verbessern. Hierzu gehört die Einteilung und Größe der Parzellen, die Verbesserung der Sanitäreinrichtungen und, ganz wichtig, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, für die bisher fast nichts vorhanden ist.

Stolz auf... Seit 1988 gibt es das Ostseeorchester Schwedeneck. Jung und alt musizieren gemeinsam und geben Konzerte. Höhepunkt in jedem Jahr ist das Weihnachtskonzert am dritten Adventssonntag in der Turnhalle Surendorf. Nachwuchsarbeit wird hier großgeschrieben. Ob Schlagzeug, Trompete, Klarinette, Querflöte oder Saxofon – Kinder können hier alle Instrumente für vergleichsweise wenig Geld erlernen.

Typisch Steine wie Sand am Meer sind an den Stränden der Gemeinde Schwedeneck zu finden. Besonders der Abschnitt zwischen Stohl und Dänisch-Nienhof ist bei Steinfreunden beliebt. Der Weichsel-Eiszeit vor 20000 Jahren sind die Steine zu verdanken – sie brachte mit dem Eis Unmengen an Geschiebemergel aus Skandinavien mit sich. Zwischen Stohl und Dänisch-Nienhof sind vor allem Sedimentite wie gebänderte Feuersteine oder „Hühnergötter“ aus dem Tertiär- und dem Kreidezeitalter zu finden. Auch Metamorphite wie Granitgneis kann der Sammler hier entdecken.

