Eckernförde : Green Screen will Kino im Zentrum

03. Mai 2019, 14:48 Uhr

Eckernförde | Der in der Öffentlichkeit kurz aufgeloderten Idee, ein Kino am Standort des frei werdenden Baumarkts im Hörst zu errichten, erteilt Ulrike Lafrenz als Vorsitzende des Green-Screen-Fördervereins mit aller Deutlichkeit eine Absage: „Wir möchten das Festival dauerhaft in Eckernförde etablieren, aber auch weiterentwickeln“, sagte sie auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins. „Deshalb wünsche wir uns, dass die Kinodebatte für ein Kino entschieden wird, das zentrumsnah und fußläufig zu erreichen ist. Nur so können wir dem immer größer werdenden Publikum gerecht werden, ohne die charmante und persönliche Ausstrahlung des Festivals zu verlieren.“

Nach derzeitigem Stand wird ihr Wunsch in Erfüllung gehen: Nachdem das Kinoprojekt am Bahnhof gestorben ist, soll der Ratsbeschluss vom 7. Februar umgesetzt werden, demzufolge ein Kino im Skaterpark gebaut wird, nachdem die Jugendlichen eine neue Anlage auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Schulweg erhalten haben.

Die Anspielung auf das immer größer werdende Publikum kam nicht von ungefähr. Die Entwicklung des internationalen Naturfilmfestivals Green Screen ist rasant: Während die Besucherzahl im Jahr 2007 noch bei 5000 lag, hat sie sich kontinuierlich gesteigert und im vergangenen Jahr ihren bisherigen Höchststand mit knapp 40.000 erreicht. Das liegt zum einen daran, dass mehr Veranstaltungen wie die Winterfilmreihe oder das Bonbonkino hinzugekommen sind, aber auch an dem steigenden Bekanntheitsgrad des Festivals.

Das erfreut sich mittlerweile einer soliden finanziellen Basis – trotz eines Jahresetats von 300.000 und 400.000 Euro. Haupteinnahmequellen sind nach wie vor Spenden und der Verkauf der Eintrittskarten. Und weil in diesem Jahr die Umweltlotterie „Bingo“ wieder einen Zuschuss gibt, kann auch ein neues Projekt angegangen werden. Sein Name: „Film & Exkursion“. Dabei soll den Liebhabern von Naturfilmen auch das direkte Naturerlebnis ermöglicht werden. So ist als erste Aktion geplant, am 28. Juni ab 18 Uhr im Naturerlebniszentrum Maasholm einen Film über einen Vogelwart auf einer einsamen Insel zu zeigen, um im Anschluss die Seevogelschutzstation Oehe-Schleimünde zu besuchen.

Das soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Finanzierung des Festivals jedes Jahr aufs Neue eine Kraftanstrengung ist. Deshalb ist auch beschlossen worden, die Preise für die Eintrittskarten von Eröffnung und Preisverleihung von 20 auf 25 Euro zu erhöhen.

Das Festival findet vom 11. bis 15. September statt. Bis dahin haben der Verein, das Büro und die über 150 Helfer noch einiges zu tun: Das Programmheft muss erstellt, die Jugendfilmcamps und der Kartenvorverkauf organisiert sowie die Open-Air-Veranstaltungen wie Räucherei-, Strand- und Bonbonkino angegangen werden. Der Kartenverkauf für die Eröffnungsveranstaltung findet in diesem Jahr ab dem 1. September statt – und zwar nur im Ticketbüro. Es gibt keine Möglichkeit mehr, online zu bestellen. Ulrike Lafrenz: „Das ist organisatorisch nicht mehr machbar.“