Festivalmacher ziehen Bilanz : Green Screen: Festival der Rekorde

von Gernot Kühl

erstellt am 19.Sep.2017 | 06:28 Uhr

Eckernförde | Die Naturfilmer haben Eckernförde nach fünf Festivaltagen wieder verlassen. Sie sind da, wo sie gebraucht werden – in den Urwäldern, Steppen, Sümpfen, Gebirgszügen, Meeren oder Kulturlandschaften, wo sie den Tieren mit der Kamera nachstellen und dabei faszinierende Momente, aber auch gefährliche Situationen erleben. Bevor sich die Naturfilmer, Produktions- und Senderverantwortlichen verabschiedeten, haben sie den Eckernförder Festivalmachern noch einiges ins Gästebuch geschrieben. „Die Reaktionen waren so positiv und überwältigend, wir sind fast schon beschämt“, sagte Green Screen-Pressesprecher Michael van Bürk gestern beim Abschlussgespräch. Selbst der nicht zu überschwänglichen Lobeshymnen neigende Chef der bedeutenden Produktionsfirma „Doclights“, Jörn Röver, konnte sich dem nicht entziehen. „Ich war bei Wildscreen in Bristol (dem neben dem Wildlife Film Festival in Jackson Hole, USA, wichtigsten internationalen Naturfilmfestival, die Red.), aber hier ist es besser“, zitierte Green Screen-Festivalleiter Dirk Steffens den mächtigen Naturfilmmanager aus Hamburg. „Das hat mich sehr gefreut“, kommentierte Steffens das dicke Lob Rövers, der sich bereits in der EZ vom 18. September in ähnlicher Form geäußert hatte. Auch Rövers österreichischer Kollege Walter Köhler (Terra Mater) hatte in der gleichen Ausgabe auf die besondere Qualität des Eckernförder Festivals hingewiesen, das auf dem besten Weg ist, sich in die Phalanx der weltweit bedeutendsten Naturfilmfestivals einzureihen.

Es hat sich viel getan in den vergangenen Monaten. Green Screen vereint als einziges Naturfilmfestival der Welt die Qualitäten eines Besucherfestivals mit denen einer Plattform für die Profis, die sich in Eckernförde begegnen, austauschen, Projekte besprechen und Vertragsgespräche führen.

Kameramann Paul Stewart, der für die BBC/ZDF-Koproduktion „Terra X: Eine Erde – viele Welten / Inseln“ atemberaubende Szenen auf den Galapagos-Inseln über die Verfolgung frisch geschlüpfter Echsen durch ein Heer von Nattern gedreht hat und dafür einen Sonderpreis erhielt, habe erstmals erlebt, wie emotional Zuschauer auf diese Szenen reagieren und war davon sehr berührt, berichtete Dirk Steffens. Es sind solche Begegnungen und Momente, die Green Screen für die Filmemacher und Produzenten so besonders machen. Mit Steffens steht ihnen seit November 2016 ein Verantwortlicher zur Seite, der selbst Naturfilmer ist, die meisten von ihnen persönlich kennt und dem Eckernförder Festival mit seiner Prominenz und Präsenz neue Perspektiven eröffnet. „Dirk bringt mit seiner Fachkenntnis und Moderation eine neue Tiefe ins Festival und hat uns auf ein neues Level gehoben“, lobt Mitarbeiterin Maike Juraschka den neuen Mann an der Spitze.

Ulrike Lafrenz, Vorsitzende des Fördervereins, sprach von einer „Eigendynamik“, die Green Screen erfasst habe. Nach Überzeugung des Festival-Geschäftsführers Markus Behrens sei Green Screen „stabiler“ geworden. Die Organisation sei professioneller geworden, die Filmemacher wüssten, was sie erwartet, das Helferteam leiste überragende Arbeit und die Zuschauer strömten in die Spielstätten.

Es verwunderte daher nicht, dass Pressesprecher van Bürk nach fünf Festivaltagen mit 18 100 Besuchern einen neuen Zuschauerrekord verkündete – eine Steigerung von 1000 Besuchern. Die Auslastungsquote lag bei „über 80 Prozent“, sagte Geschäftsführer Behrens, am Wochenende herrschte Vollauslastung. Erstmals hätten Besucher ohne Karten mit selbstgebastelten „Ticket gesucht“-Schildern versucht, am Sonnabend vor der Stadthalle noch Karten für die Preisverleihung zu ergattern – ein Beleg für die gestiegene Attraktivität des Festivals. „Uns fehlt ein fußläufig erreichbarer 200-er Saal“, so Behrens. Das Carls auf Carlshöhe sei zu weit entfernt. Auch die 164 akkreditierten Fachbesucher aus zehn Ländern bedeuten für Green Screen einen neuen Rekord. Behrens: „Wir sind auf Wachstum gepolt und brauchen mehr Kapazitäten.“

Vorstandsmitglied Dagmar Behn, zuständig auch für die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränken, berichtete, wie umfassend die Vorbereitungen von der Sponsorensuche fürs Buffet bis zur Bewirtung der Gäste seien. Sie dankte den vielen Sponsoren, dem Gastro-Team des Stadthallenrestaurants und den 14 ehrenamtlichen Helfern aus ihrem Team. „Was da geleistet wird, ist unbezahlbar“, sagte Dirk Steffens. „Sie sind stolz, dazu zu gehören und Teil des Erfolgs. Mehr muss man dazu nicht sagen“, wies Vorsitzende Ulrike Lafrenz auf die immense Bedeutung der ehrenamtlichen Festivalhelfer hin.

Sie werden auch 2018 gebraucht. Schwerpunktthema des Festivals vom 12. bis 16. September ist der Schwund der biologischen Vielfalt. „Wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier“, sagt Dirk Steffens, der von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zum „UN-Botschafter für biologische Vielfalt“ berufen worden ist.