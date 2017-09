Internationaler Gottesdienst : Gottesdienst mit besonderer Note

vergrößern 1 von 2 Foto: jas 1 von 2

Eine Veranstaltung der besonderen Art erwartet die Besucher des Gottesdienstes der Kirchengemeinde Bünsdorf am Sonntag in der St. Katharinenkirche. „Es wird kein normaler Gottesdienst“, kündigt Pastor Thies Feldmann vielsagend an. Er wird gemeinsam mit Karsten Sohrt, Pastor in Ruhestand und Präsident des so genannten „Y’s Men’s Club“ in Kiel, einen internationalen Gottesdienst abhalten – auf Deutsch und auf Englisch. Los geht es um 10 Uhr.

Anlass der bilingualen Veranstaltung ist die Regionskonferenz des Bereichs Zentral- und Südeuropa des „Y’s Men’s Club International“, die von heute bis Sonntag im Erholungs- und Bildungszentrum Wittensee stattfindet. Daran nehmen 37 Mitglieder des Klubs teil, die unter anderem aus Griechenland, Finnland, England und Deutschland kommen. „Das Haus gibt uns viele Möglichkeiten, ist dabei aber trotzdem familiär“, erläutert Sohrt, warum Bünsdorf als Austragungsort auserkoren wurde.

Die „Y’s Men“ sind eine Senioren–Gruppierung, die den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM), die größte Jugendorganisation der Welt, unterstützt und weltweit organisiert ist. Derartige Klubs, die verschiedene Projekte in der ganzen Welt unterstützen, gibt es in über 70 Ländern. Der zweisprachige Gottesdienst am Sonntag ist Teil des Wochenendprogramms. Den deutschen Teil übernimmt Pastor Feldmann, für den englischen Part ist Karsten Sohrt verantwortlich. „Das ist auch für mich völlig neu und wird dementsprechend aufregend“, meint Thies Feldmann. „Wir werden viele Lieder in beiden Sprachen singen“, kündigt Karsten Sohrt an.

Bis dahin sollen auch die Bauarbeiten in und an der Kirche beendet sein. „Die Aufräumarbeiten laufen“, erklärt Pastor Feldmann. Anders als vorgesehen musste auch im Innern der Kirche ein Gerüst aufgestellt werden, da kurz vor dem Ende der Dacharbeiten noch ein morscher Balken entdeckt worden war.

Karsten Sohrt hat indes ein ereignisreiches Wochenende vor sich. Er wird mit den Teilnehmern am Sonnabend zu Besuch in Eckernförde sein und dort, eingebettet in eine Stadtführung, die Bonbonfabrik, die Museumsräucherei und die St.-Nikolai-Kirche besichtigen. Der internationale Gottesdienst und eine anschließende Kirchenführung bilden den Abschluss.

