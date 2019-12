Adventskonzert in Gettorf : Gospel mit Überraschung

Die St.-Jürgen-Kirche in Gettorf war beim Adventskonzert sehr gut besucht.

Avatar_shz von shz.de

04. Dezember 2019, 14:59 Uhr

Gettorf | Bunte Laternen schmückten den Mittelgang, als der Gospelchor Get Spirit singend feierlich zum traditionellen Adventskonzert in die vollbesetzte St.-Jürgen-Kirche Gettorf einzog. Die Kita Regenbogen hatte dem Gospelchor die Laternen ausgeliehen. Swing- und Gospeltitel, solistische Balladen sowie bekannte amerikanische Weihnachtslieder standen auf dem Programm, darunter auch einige Lieder zum Mitsingen und Mitmachen. Wie immer stand das Konzert unter der musikalischen Leitung von Chorleiterin Julia Uhlenwinkel. Gewohnt kurzweilig und mit viel Humor moderierte sie auch das Konzert, unterstützt von Co-Moderator Axel Neugebauer.

Als Solisten waren Nicole Greggersen, Paulina Plehwe, Yvonne Büll, Axel Neugebauer, Louise Hinzmann, Janina Ehe und Elke Biehl beteiligt. Begleitet wurden Solisten und Chor von der „Get-Spirit-X-mas-Combo“ mit Stefan Zurborg an der Gitarre, Wulf Schnaase am Bass, Michael Hein am Schlagzeug und Julia Uhlenwinkel am Piano. Dann überraschte Letztgenannte mitten im Konzert mit einer unangekündigten Liederfolge von Rolf Zuckowski, gesungen von Janina Ehe, Paulina Plehwe, Louise Hinzmann und Axel Neugebauer. Kinder durften nach vorn kommen und mitsingen. Sieben kleine Mädchen trauten sich und werden ihren spontanen, mit einem Extra-Applaus belohnten Auftritt mit Get Spirit wohl nie vergessen.

Offiziell endete das Konzert mit dem bekannten Gospel „O happy Day“. Die Konzertbesucher waren jedoch so begeistert, dass sie erfolgreich eine Zugabe einforderten.

Karl Bammert (76) war zuletzt vor zwei Jahren mit seiner Frau Gudrun (78) beim Konzert von Get Spirit. Das Konzert gefiel ihm sehr gut. „Seit ich den Chor zuletzt gehört habe, ist er viel besser geworden.“

Ina Peret (37) aus Blickstedt war begeistert vom eigenen Chor. Im Oktober ist sie einfach einmal zur Probe gegangen, ohne jemals ein Konzert mit Get Spirit miterlebt zu haben. Dieses war ihr erstes Konzert mit dem Chor. „Ich hatte von dem Gospel-Chor gehört und schon länger mit dem Gedanken gespielt, dort mitzusingen. Auch mein Sohn singt im Kinderchor mit. Als ich im Oktober das erste Mal zur Probe kam, kannte ich niemanden und wurde gleich sehr herzlich aufgenommen. Es ist einfach eine sehr gute Gemeinschaft.“ Diesmal saß sie noch auf der Zuschauerbank, denn „mir fehlten einfach noch ein paar Proben.“

Der Chor freut sich über neue Mitglieder. Die Proben finden dienstags von 20 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Kontakt: Julia Uhlenwinkel, Tel.: 04346/4139010.