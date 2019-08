Eckernförde: Naturparadies und Umweltproblem : Goossee vor der Vergrößerung?

Stiftung Naturschutz und Nabu regen Wiedervernässung der Uferzonen an, um ausgasendes, klimaschädliches CO2 zu binden.

von Gernot Kühl

30. August 2019, 16:23 Uhr

Eckernförde | Der Goossee soll wieder wachsen. Um das Drei- bis Vierfache. Das fordern der Naturschutzbund, die Stiftung Naturschutz und werden darin vom städtischen Umweltexperten Michael Packschies unterstützt (siehe auch Bericht in unserer gestrigen Ausgabe).

Die Wiedervernässung weiter Teile der vermoorten Uferflächen soll das ausgasende Kohlendioxid binden, das derzeit pro Jahr und Hektar 25 Tonnen klimaschädliches CO2 produziert. Bei insgesamt 150 Hektar Niedermoorfläche rund um den Goossee wären das 3000 bis 4000 Tonnen CO2 pro Jahr, die durch das Aufstauen gebunden und nicht in die Atmosphäre ausgasen würden. Einst war der Goossee etwa sechs Mal so groß wie seine heutigen 8,5 Hektar. Und er verlandet immer mehr und ist im Uferbereich nur noch rund 20 Zentimeter tief, mit entsprechend morastigem Untergrund. Um das klimafreundliche Projekt durchführen zu können, müssten drei weitere Grundbesitzer und die Nachbargemeinden Altenhof und Goosefeld mit ins Boot geholt werden. Matthias Valkema, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Eckernförde, hat den Mitgliedern des Umweltausschusses das Projekt „Wiedervernässung Goosseeniederung“ am Donnerstagabend vor Ort in den Goosseewiesen und anschließend im Rathaus vorgestellt. Dieses Projekt ist als „Maßnahme K4“ Bestandteil des Integrierten Klimaschutzkonzepts Eckernförde aus dem Jahr 2015.

Seit 1947 wird der Wasserspiegel des Goossees durch ein Pumpwerk am Auslauf des Sees 70 Zentimeter unter dem Meeresspiegel gehalten, um die gewonnene Landfläche auf Niedermoorböden landwirtschaftlich nutzen zu können. Es wurde auch eine Drainage verbaut. Der Goosssee hat sich durch die Absenkung von zuvor 20,6 (1940) auf 15,6 Hektar (1980) verkleinert, verlandet zunehmend und ist derzeit nur noch 8,5 Hektar groß.

Um etwas bewegen zu können, müssen die Nachbargemeinden und die drei Privatbesitzer mit der vorgeschlagenen Wiedervernässung einverstanden sein. Ein Ankauf der Flächen wäre nach Meinung der Stiftung Naturschutz finanzierbar, Alternative wäre eine Zustimmungsvereinbarung mit oder ohne Entschädigung. Abschließend blieb die Frage im Raum: „Möchte die Stadt Eckernförde die Klimaschutzmaßnahme K4 in Zusammenarbeit mit der Stiftung Naturschutz vorantreiben?“

Beim Ortstermin des Umweltausschusses in den Goosseewiesen wies Goosseewiesen-Betreuer Jürgen Schmidt auf die große Artenvielfalt hin. Nicht alle Tiere, wie der eingeschleppte Nordamerikanische Signalkrebs, seien willkommen. Dort lebten neben Wildschweinen auch Waschbären und auch der Marderhund sei nachgewiesen worden.