Feuerwehr Holtsee : Gold für Feuerwehrchef Kai-Uwe Haß

Viele Brandschützer wurden auf der Jahresversammlung für ihre langjährige Treue geehrt.

von Florian Käselau

10. Februar 2020, 10:28 Uhr

Holtsee | Über eine große Beteiligung konnte sich Wehrführer Kai-Uwe Haß auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Holtsee am Freitag in der Gaststätte Lehmsiek freuen. Neben einem Großteil der 47 aktiven Kameraden lauschten auch zahlreiche Ehrenmitglieder und Gemeindevertreter dem Jahresbericht des Wehrführers. Insgesamt elf Einsätze hatten die Brandschützer im vergangenen Jahr absolviert, darunter drei technische Hilfeleistungen „Mensch in Not“, drei Wetterschäden, zwei Feueralarme, sowie jeweils ein Fehlalarm, eine Katastrophenschutzübung und eine Amtsübung.

Besuch aus Marnheim

Neben der jährlichen Brandschutzerziehung im Kindergarten und der Ferienbetreuung in der Grundschule hob Kai-Uwe Haß den Besuch der Partnerwehr aus Marnheim hervor: „Der Kontakt besteht bereits 33 Jahre“, habe man gemeinsam die Norddeutsche Pflanzenzucht sowie die Stadt Flensburg besucht und geboßelt.

Neues Fahrzeug für den Katastrophenschutz

„Das LF20 ist nun ein Jahr bei uns in der Wehr und ich habe nur Positives gehört“, sei das neue Löschfahrzeug ebenfalls gut angenommen worden. Doch auch auf eine weitere Ersatzbeschaffung können sich die Kameraden freuen, wie Bürgermeister Jens-Peter Frank in seinem Grußwort mitteilte. „Wenn ihr wollt, erhaltet ihr im April ein neues Fahrzeug für den Katastrophenschutz“, verkündete Frank und besiegelte nach großem Applaus aus der Kameradschaft die Vereinbarung mit dem Innenministerium durch seine Unterschrift.

Dank von Bürgermeister und Pastorin

„Leben, Gesundheit und Besitz unser Bürger zu schützen, gehört zu den Aufgaben unserer Wehr“, lobte der Bürgermeister die Brandschützer weiter. „Ihr übernehmt eine zentrale und unverzichtbare Rolle für unser Gemeinwesen“. Auch Pastorin Johanna Zedlitz wünschte den Kameraden stets glimpfliche Einsätze und ein gutes Heimkommen, betonte aber auch: „Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie zu mir, falls Sie reden möchten“.

Beförderungen und Ehrungen

Florian Käselau

Befördert wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung Julian Haß und Tobias Koberg (Feuerwehrmann), Stefan Schmidt und Michael Schubert (Hauptfeuerwehrmann ***) sowie Dennis Haß (Löschmeister). Das Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten Oliver Koll, Michael Möller, Rolf Möller und Knud Nielsen.

Florian Käselau

Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Klaus-Wilhelm Haß mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Abschließend ehrte Wehrführer Kai-Uwe Haß die Mitglieder Horst Hollm (78) für 60 Jahre sowie Heinz Zoike (91) für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir sind eingetreten und geblieben, weil es Spaß gebracht hat“, resümierte Hollm seine Zeit bei den Brandschützern. Als Heinz Zoike in die Wehr eintrat, gab es in Holtsee noch nicht einmal eine Spritze. Einsätze wurden teilweise mit einem Meiereifahrzeug gefahren. „Damals hat es aber auch noch nicht so viel gebrannt wie heute“. In einem sind sich die beiden Jubilare jedoch einig: „Wir würden noch einmal eintreten, wenn wir jung wären“.