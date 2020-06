Corona-Singen Eckernförde : Gisa Ehrlich hat zwölf Wochen lang jeden Sonntag zum Nachbarschaftssingen eingeladen

Am Sonntag wurde zum letzten Mal in der Altstadt gemeinsam gesungen.

Eckernförde | Zwölf Wochen haben sie jeden Sonntag in der Altstadt gesungen. Treffpunkt war stets um 18 Uhr die Kurze Straße. An einigen Tagen nahmen so viele Menschen teil, dass sie auch im Kattsund und in der Fischerstraße standen und sangen. Jetzt hat das Corona-Singen am vergangenen Sonntag zum letzten Mal stattgefunden. Unter der Federführung von Gisa Ehrlich (72) und der musikalischen Unterstützung von Jörg Lütjohann wurde das erste Mal am 22. März gesungen. Das war zur Hochphase der Pandemie, Schulen, Geschäfte und Gaststätten waren gerade geschlossen worden. „Wir wollten zeigen, dass unsere Altstadt lebt“, erklärt Gisa Ehrlich. Außerdem habe man mit dem Nachbarschaftssingen Solidarität mit der Gastronomie in der Altstadt beweisen wollen.

In den zwölf Wochen ist eine kleine Gemeinschaft entstanden. „Wir wollten den Leuten Mut machen. Für viele war es der einzige Termin in der Woche – sie hatten etwas vor.“ Bis zu 25 Sänger, überwiegend Frauen, fanden sich jeden Sonntag in der Kurzen Straße ein. Nicht ein einziges Mal hat es während der 15-minütigen Veranstaltung geregnet.

Jetzt seien die Touristen wieder zurück, die Gaststätten geöffnet – die Schließungen aufgehoben. Damit sei der Zweck überholt, so Gisa Ehrlich.

Auch beim letzten Treffen hielt das Wetter. Zum letzten Mal erklang der Corona-Kanon, den Jörg Lütjohann auf seiner Gitarre anstimmte: Hejo, halt den Abstand ein, denn der Wind treibt viren übers Land. Schützt euch vor Corona, schützt euch vor Corona!