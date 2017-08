Windenergie : Giganten der Lüfte

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Aus der Ferne ist ihre Größe nur schwer zu erahnen. Steht man aber direkt vor ihnen, sind sie wahre Giganten – Windräder. Meist sieht man sie nur im Vorbeifahren von der Straße aus, die Eckernförder Zeitung hatte nun aber die Gelegenheit, bei der Begehung einer Windkraftanlage im Bürgerenergiepark Schlei-Ostsee dabei zu sein. Die Eindrücke reichten von Sprachlosigkeit und Bewunderung bis hin zu Unverständnis – für einen Laien ist nur schwer vorstellbar, was im Innern eines Windrads vonstatten geht. Wie sieht es dort eigentlich aus? Was befindet sich am oberen Ende des Turms? Und wie wird aus Wind überhaupt Strom? Diesen und anderen Fragen ist die EZ auf den Grund gegangen.

Das Wetter zeigt sich bei der Begehung des Windrads von seiner schlechten Seite. Immer wieder regnet es, dazu weht ein kräftiger Wind. „Ab und an könnte ein Warnhorn ertönen, dann gibt es gerade einen starken Stoß“, erklärt Thorsten Homann von der Firma GEO (Gesellschaft für Energie und Ökologie), die für die technische Betriebsführung der Anlage verantwortlich ist. „Und oben kann es schon mal etwas schwanken“, fügt der erfahrene Windkraftmechaniker leicht schmunzelnd hinzu. Mit dabei sind auch Andreas Klaus, Christoph Laß und Sebastian Boeken von OffTEC (Offshore Trainings- und Entwicklungscluster), einem Schulungsunternehmen, das Windkraftmechaniker für den Höheneinsatz auf Off- und Onshore-Anlagen vorbereitet. Sie sorgen für die Sicherheit – ohne Helm und Sicherheitsgurt ist kein Hochkommen.

Nach der kurzen Einführung geht es ein paar Stufen hinauf ins Innere des 91 Meter hohen Turms. Dort ist es eng, ein großer Schaltschrank, aus dem eine Vielzahl von dicken Kabeln herausragt, nimmt den Großteil der im Durchmesser 4,3 Meter großen Grundfläche ein. Nach oben führen die über 300 Sprossen einer in die Außenwand eingelassenen Leiter. Glücklicherweise verfügt die Anlage aber über eine sogenannte Befahr-Anlage (eine Art Aufzug), die auf nicht einmal einem Quadratmeter jeweils zwei Personen etwas ruckelig in etwa drei Minuten nach oben bringt.

Oben angekommen stellt sich im Maschinenhaus sofort heraus, dass Thorsten Homann recht hatte – es schwankt. Auch das erste Ertönen des Warnhorns lässt nicht lange auf sich warten. „Dann ist der Windstoß schneller als 15 Meter pro Sekunde“, erklärt Homann. Obwohl also ein guter Wind weht, sind die drei 57,3 Meter langen und 10,6 Tonnen schweren – das entspricht in etwa dem Gewicht von zwei voll ausgewachsenen Elefanten – Rotorblätter kaum in Bewegung. Sie trudeln lediglich, was daran liegt, dass die Anlage zu diesem Zeitpunkt keinen Strom einspeisen kann. Wäre dies der Fall, wäre lediglich eine Windgeschwindigkeit von 3 m/s erforderlich, um Strom zu produzieren. „Eine relevante Leistung gibt es erst bei fünf bis sechs Metern pro Sekunde“, sagt Sönke Martensen, gemeinsam mit Kurt Jürgen Carl Geschäftsführer des Windparks. Ihre Nennleistung von 3000 Kilowatt erreicht die Anlage ab einer Windgeschwindigkeit von 12 m/s.

Anders als vermutet, sind die Rotorblätter nicht starr, sondern können mit Hilfe des Pitchsystems, das ihren Winkel ändert, in den Wind gedreht werden. „So wird das Optimum aus dem Wind herausgeholt“, erklärt Homann. Aber wo wird die Drehbewegung der Rotorblätter in elektrischen Strom umgewandelt?

Das passiert im Maschinenhaus, das die wesentlichen mechanischen und elektronischen Komponenten einer Windkraftanlage beinhaltet und somit ihr Herzstück darstellt. Über die Rotorwelle wird das vom Wind verursachte Drehmoment des Rotors in das Getriebe geleitet, das die Drehzahl des Rotors auf die für den Generator erforderliche Zahl von 700 bis 1300 Umdrehungen in der Minute erhöht. Im Generator wird die mechanische schließlich in elektrische Leistung umgewandelt. Diese wird dann über ein dickes Bündel Kabel 91 Meter nach unten geleitet und über den Transformator in das Stromnetz eingespeist.

All das findet nicht nur im Verborgenen statt und ist sehr theoretischer Natur, sondern passiert vollautomatisch – die Windkraftanlage hat sozusagen ihr eigenes Gehirn und steuert sich autonom. Sie schaltet sich beispielsweise bei Windgeschwindigkeiten von über 25 m/s automatisch ab, sie richtet das drehbar auf dem Turm gelagerte Maschinenhaus je nach Windrichtung optimal im Wind aus und sie verfügt über eine Fledermausabschaltung. Von Mai bis Anfang Oktober schaltet sie sich eine Stunde vor Sonnenuntergang ab und eine Stunde vor Sonnenaufgang wieder an – aber nur bei einer Temperatur höher als zehn Grad Celsius, einer Windgeschwindigkeit kleiner als 6 m/s und wenn es keinen Niederschlag gibt.

Durch den Notausstieg im Maschinenhaus bekommt man indes einen Einblick, wie hoch 91 Meter sind. Die Autos wirken dort unten fast wie Spielzeug. Doch es geht noch ein paar Meter höher: Eine Luke führt auf das Dach des Maschinenhauses – definitiv kein Ort für Menschen mit Höhenangst. Von dort oben genießt man im pfeifenden Wind stehend, gesichert nur durch einen im Boden eingehakten Karabiner, ein atemberaubendes Panorama von Schwansen. Auf der einen Seite die Schlei, auf der anderen Seite die schier endlosen Felder. Die gemächlich trudelnden Rotorblätter vervollständigen das beeindruckende Bild.

erstellt am 15.Aug.2017 | 09:31 Uhr