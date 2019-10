Kunsthandwerk mit 30 Ausstellern : Gettorfer Herbstmarkt in der Reithalle am Tierpark

Am Wochenende findet im Tierpark der Gettorfer Herbstmarkt statt. Eintritt ist frei.

17. Oktober 2019, 14:40 Uhr

Gettorf | Am kommenden Wochenende öffnet wieder der traditionelle Kunsthandwerkermarkt in der Reithalle am Gettorfer Tierpark. Dort, wo sonst die Pferde ihre Runden drehen, präsentieren etwa 30 Aussteller unter anderem selbstgemachte Herbst- und Weihnachts-Dekoartikel, Schmuck, Karten, Spielzeug, Marmeladen, Honig und vieles mehr. Außerdem wartet noch ein Café mit einem reichhaltigen Kuchenbüffet auf die Besucher.

Der Förderverein „Freunde des Tierparkes Gettorf e.V.“, der den Markt organsiert, ist mit einem Informations-Stand vertreten. Der Herbstmarkt ist am Sonnabend, 19. Oktober, in der Zeit von von 12 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist für die Besucher frei.