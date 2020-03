8000 Einwohner Angepeilt : Gettorf verfolgt 22 Vorhaben

Das Gettorfer Ortsentwicklungskonzept wurde bei der Einwohnerversammlung vorgestellt.

12. März 2020, 16:41 Uhr

Gettorf | Die Gemeinde Gettorf strebt ein Sicherheitszentrum mit Feuerwehr und Polizei an einem gemeinsamen Standort an. Mit einer Entscheidung rechnet Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) bis zur Sommerpause. Eine der größten gemeindlichen Herausforderungen – nicht nur bei diesem Projekt – ist der Erwerb von geeigneten Flächen und Immobilien. Da sind die Möglichkeiten in Gettorf endlich.

Leichter ist es dagegen, Ausgleichsflächen für Bebauungen zu finden, denn „die müssen sich nicht in Gettorf befinden“, so der Bürgermeister. Helge Dirks brachte interkommunale Gewerbegebiete zur Sprache. Der Bürgermeister machte Hoffnung: „Im Moment sind interkommunale Gewerbegebiete auf der Agenda des Landes.“

Seit Juni 2019 hatte die Gemeinde unter der professionellen Begleitung der AC-Planergruppe in Arbeitsgruppen und unter Beteiligung der Bürger, sowie von Kindern und Jugendlichen, an einem Ortsentwicklungskonzept für die nächsten zehn bis 15 Jahre gearbeitet. Das Ergebnis wurde jetzt in einer Einwohnerversammlung im Hotel Stadt Hamburg präsentiert.

Eine stolze Liste von 22 Vorhaben, die die Gemeinde in den nächsten Jahren in Angriff nehmen will, vorausgesetzt, die Gemeindevertretung stimmt am Mittwoch, 25. März, zu. Automatismus gibt es aber auch dann noch keinen. Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) stellte klar: „Es handelt sich dabei um einen Leitfaden. Jedes der Projekte muss einzeln beraten, beschlossen und finanziert werden.“

Haushaltwirksam werden die einzelnen Projekte dann aber erst ab nächstem Jahr. 2020 müssen zunächst die Planungen voran getrieben werden. Mit der Sanierung des maroden Gettorfer Straßennetzes soll aber bereits in diesem Jahr begonnen werden – und zwar in der Christianstraße.

In fünf Themenfeldern waren insgesamt 22 Ziele/Vorhaben entwickelt worden. Einige der Ziele sind sehr konkret, andere sehr allgemein gehalten, sodass sie erst noch in Einzelprojekte heruntergebrochen werden müssen. Insgesamt soll Gettorf in den nächsten Jahren behutsam auf 8000 Einwohner wachsen. Ein privater Anbieter plant, für einen Teil der Gemeinde Gettorf Fernwärme anzubieten. „Demnächst wird es in der Fußgängerzone dazu ein Informationsbüro geben“, so Frank.

Im Bericht des Bürgermeisters zog Hans-Ulrich Frank eine positive Bilanz der Sanierung und Erweiterung der örtlichen Kläranlage. „Der durchschnittliche Energieverbrauch ist um 30 Prozent gesunken“, so der Bürgermeister. Das Wasser, das die Kläranlage wieder verlässt, liegt bei den Phosphat- und Nitrat-Belastungen deutlich unter den geforderten Grenzwerten.

Die Verzögerung der Sanierung der Windmühle Rosa begründete er mit den erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erwartenden Fördermitteln. „Bei einer öffentlichen Förderung in Höhe von 75 Prozent warten wir gern noch etwas länger.“

Demnächst soll es veränderte Öffnungszeiten für das Heimatmuseum geben. „Der Sonnabend ist im Gespräch“, so Frank. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Besucherzahlen des Tierparks von 80.000 auf 180.000. Wäre das Museum am Sonnabend geöffnet, könnten Gettorfs Gäste ihren Tierpark-Besuch mit einem Besuch im Museum verbinden, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt.

Eine Bürgerin mahnte mehr Unterstellmöglichkeiten für Schüler auf dem Bahnhofsvorplatz an. Frank dämpfte zu hohe Erwartungen: „Unterstellmöglichkeiten für 500 Menschen wird es auch in Zukunft nicht geben können.“

Die 22 Themenfelder und Ziele im Überblick

Wohnen & Demographie

1. Rahmenkonzept für die Innenentwicklung

2. Seniorengerechtes/Betreutes Wohnen und Pflegeversorgung

3. Generationenübergreifende Wohnprojekte

4. Energieeffizienter Alt- und Neubau



Daseinsvorsorge und kommunale Infrastruktur

5. Versorgung für alle

6. Zukunftssicherung für Feuerwehr und Polizei

7. Alternativen für das Regenwasser

8. Entwicklung der Gewerbeflächen

9. Coworking-Space

10. Gettorfer Entwicklungskoordinator/in

Ortskern & Treffpunkte



11. Nutzungs- und Gestaltungskonzept Ortskern

12. Modernisierung der Mühle Rosa und Entwicklung eines Kulturzentrums

13. Haus der Begegnung

14. Optimierung Sozialzentrum

15. Zukunftsplan Tierpark Gettorf



Verkehr & Mobilität



16. Mobilitätskonzept

17. Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur

18. Umgestaltung Kieler Chaussee

19. Neues Leben für den Bahnhof



Natur und Umwelt

20. Klimaschutz21. Realisierung Quartierswärmenetz22. Grünflächen und Naherholung