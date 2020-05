Gemeindevertretersitzung : Gettorf kauft den Bahnhof – Gewerbegebiet Eichkoppel wächst

Auch das kommende Kita-Gesetz stand auf der Tagesordnung. Bürgermeister Frank: „Haben jetzt mehr Planungsmöglichkeiten“

von Stefan Gerken

14. Mai 2020, 16:24 Uhr

Gute Nachrichten hatte Gettorfs Bürgermeister Hans Ulrich Frank auf der Gemeindevertretersitzung am Mittwochabend zu verkünden. „Mit dem Ankauf eines Gebäudes und mehrerer landwirtschaftlicher Flächen gibt es für die Gemeinde wieder Planungsmöglichkeiten“, so Frank. Der großen Nachfrage an Gewerbeflächen kann demnächst wieder entsprochen werden, denn das Gewerbegebiet der Eichkoppel wird erweitert. „Das wurde aber auch höchste Zeit“, stellte Bürgermeister Hans Ulrich Frank fest.

Auch auf der Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung in Gettorf stand das Kita-Gesetz und die damit verbundenen Neuregelungen der Gebühren zum 1. August 2020. Die kommunalen Kindertagesstätten in Gettorf werden sich, genauso wie die beiden nicht kommunalen Einrichtungen, der vorgeschlagenen Gebühren-Deckelung anschließen. Zudem beschloss die unter Corona-Bedingungen auf elf Personen geschrumpfte Versammlung, dass die Aussetzung der Kita-Gebühren, wie von der Landesregierung beschlossen, auch in der Gemeinde Gettorf gelten. Beide Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Um den Ort weiter im gesunden Maße wachsen zu lassen, war eine Erweiterung der Gewerbeflächen nötig. „Bisherige Anfragen mussten wir ablehnen, aber jetzt ist die Erweiterung der Gewerbefläche der Eichkoppel notariell beurkundet. In etwa ein bis eineinhalb Jahren könnte die Fläche wohl bezogen werden“, erklärte Hans Ulrich Frank. Die neue Fläche wird im Bereich der Eichkoppel, der B 76 und der Fischerstraße entstehen. Insgesamt umfasst das neue Areal 8,5 Hektar.

Mit dem Kauf des Bahnhofes gehört Gettorf zu den wenigen Gemeinden, die den örtlichen Bahnhof in Besitz genommen haben. Der Vertrag mit der Eigentümergesellschaft gilt ab dem 15. Mai. Pächter bleibt die Deutsche Bahn. „Wir haben uns erst einmal die Fläche gesichert. In welcher Form wir jetzt weitere Maßnahmen darauf ergreifen, wird dann demnächst entschieden“, sagte Frank. Sicher ist, dass der Busbahnhof umgestaltet werden muss, da dieser nicht für die Größe der Gelenkbusse der heutigen Zeit ausgelegt ist. Zudem soll die E-Mobilität auch am Bahnhof Einzug halten und gefördert werden. Genauso wie Fahrradständer für die Pendler. „Es gilt, die Rahmenbedingungen anzupassen“, fasst Frank zusammen. Der Kauf des Bahnhofs ermöglicht der Gemeinde jetzt bessere Handlungsmöglichkeiten, um das beschlossene Ortsentwicklungskonzept und die damit verbundenen Maßnahmen voranzutreiben.