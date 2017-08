Getanzte Freundschaft

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Im Freundschaftslied der Square Dancer weltweit heißt es: „Reicht euch die Hand in Freundschaft, ein jeder sieht es dann, dass auch ein Fremder für Dich der beste Freund sein kann.“ Dieses Motto haben sich viele Square Dance Clubs auf ihre Fahnen geschrieben. So konnten auch die Eckernförder Coast Dancers kürzlich fünf Tänzerinnen und Tänzer aus Kaliningrad zu ihrem Clubabend in der Sporthalle des Berufsbildungszentrums in der Fischerkoppel begrüßen. Die Gäste kamen aus den Clubs „The Königsberger Happy Cats“ Kaliningrad und den „Butterfly Dancers Kaliningrad“.

Kennengelernt hatten sich Tänzer aus Kaliningrad und Eckernförde bei der internationalen Danish Square Dance Convention in Nordjütland. Auf europäischer Ebene findet die European Square Dance Convention 2018 in Amsterdam statt. Diese großen Tanzfeste sind Höhepunkte im Square Dance-Tänzerleben: Zum einen tanzt man in einer großen Gemeinschaft nach der Choreografie von Spitzencallern, und zum anderen sind es die Gespräche mit unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Ländern. Und da Square Dance keinen Wettkampf kennt, ist wirklich alles sehr entspannt. Wer möchte, der kann mit Square Dance Land und Leute kennen lernen.

Die Square Dancer aus Kaliningrad kamen in diesem Fall aktuell von der Tanzveranstaltung „Deutsch Russische Square Dance Freunde“ in Hamburg. Untergebracht waren die russischen Gäste privat bei den Coast Dancers aus Eckernförde und Umgebung. Die Verständigung erfolgte in Deutsch und Englisch. Und da die Tanzansagen der Caller in englischer Sprache erfolgen, gab es auch hier keine Verständigungsprobleme.

Tatiana und Victor von den Butterfly Dancers haben eine Ausbildung als Caller absolviert und zeigten ihr Können in Eckernförde. Gemeinsame Ausflüge in die Umgebung rundeten den Besuch ab. Dass Gegeneinladungen nach Kaliningrad ausgesprochen wurden, versteht sich von selbst. Einige Coast Dancers waren schon dort – ebenfalls privat untergebracht. Zum 20-jährigen Bestehen der Coast Dancers Eckernförde, das am 7. Oktober um 12.30 Uhr im Schulzentrum Süd gefeiert wird, haben sich 15 Gäste aus Kaliningrad angemeldet. Zu diesem großen Tanzfest kommen auch Tänzer aus Dänemark dazu, so dass es international wird. Gefördert wird die Jubiläumsveranstaltung durch die Elisabeth-Eifert-Stiftung Eckernförde.





von Gernot Kühl

erstellt am 18.Aug.2017 | 06:45 Uhr