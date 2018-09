Fitness für Körper und Geist : Gesundheitstag mit Yoga, Walking und HappyBauch

Gesundheitsschnuppertag der Familienbildungsstätte

von Achim Messerschmidt

12. September 2018, 14:27 Uhr

Wie steht es um meine Fitness? Das können Interessierte am Sonnabend, 15. September, zwischen 11 und 16 Uhr in der Evangelischen Familienbildungsstätte (FBS) Rendsburg-Eckernförde, Am Margarethenhof 41, in Rendsburg testen. Zum ersten Mal lädt die FBS zu einem Gesundheitsschnuppertag ein.

„Wir möchten an diesem Tag den Spaß an Bewegung und gesunder Ernährung vermitteln“, sagt Frauke Kondritz, Leiterin der FBS. „Wir bieten verschiedene Stationen an, bei denen unsere Gäste ihre Fitness körperlich und geistig testen können. Außerdem stellen wir unsere Angebote von Männerfitness über HappyBauch für Schwangere, Yoga und vieles mehr vor. Um ausgewogene Ernährung wird es auch noch gehen.“ Wenn das Wetter es zulässt, geht es auch gleich ganz praktisch nach draußen zum Walken, Geocachen und BauchBuggyGo.

Unterstützt wird Frauke Kondritz unter anderem von Andreas Jessen. Der DTB-Trainer bietet verschiedene Sportkurse an der FBS an. Er und andere Kursleitungen bereiten das Schnupperprogramm für Jedermann vor. Fürs leibliche Wohl und für den Klönschnack zwischendurch bietet die FBS ein Café an diesem Tag an. Der Eintritt für den Gesundheitsschnuppertag ist frei.