Gesundheitstage Eckernförde : Gesund und fit bis ins hohe Alter

Am Sonnabend und Sonntag finden in der Stadthalle die sechsten Eckernförder Gesundheitstage statt.

„Gesund leben, gesund bleiben, gesund werden!“ Unter diesem Motto stehen die sechsten Gesundheitstage in der Eckernförder Stadthalle, deren Türen sich am Sonnabend und Sonntag um 10 Uhr für den Publikumsverkehr öffnen. Die Messe ist Marktplatz, Kontakt- und Kompetenzplattform – hier findet jeder Besucher Anregungen für die Erhaltung, Optimierung und Wiederherstellung seiner Gesundheit, Beweglichkeit und seines allgemeinen Wohlbefindens. Über 50 Aussteller präsentieren ihr Programm für eine gesunde Lebensführung, über 20 von ihnen bieten kostenlose Gesundheitschecks an, unter anderem Hörtests, Blutdruck-, BMI- und Blutzuckermessungen, Ganganalyse, Venenmessung, Fahrsimulation, Alterssimulationsanzug und Reanimation. Gesprächsrunden mit Ärzten und Gesundheitsexperten sowie Vorträge runden das Angebot ab und machen die Messe zum Gesundheitsschaufenster der Region.

Sowohl Mediziner der Helios Klinik Damp als auch der Imland-Klinik Eckernförde beteiligen sich an den Vorträgen. So spricht Dr. Steffen Oehme, Chefarzt Gelenkzentrum, Orthopädie und Unfallchirurgie der Imland-Klinik, heute um 12.30 Uhr zum Thema „Hüft- und Knieendoprothesen – was kann der Patient erwarten“. Morgen um 11 Uhr informiert Dr. Christian Müller von der Imland-Klinik über „Wenn die Blase undicht ist. Diagnostik und mögliche Therapieformen der Harninkontinenz der Frau“. Rheuma ist eine weit verbreitete Krankheit. Dr. Joachim Georgi, Facharzt für Innere Medizin/Rheumatologie an der Helios Ostseeklinik Damp, hält heute um 11.30 Uhr einen Vortrag über „Rheuma – Was ist das?“ Über Behandlungsmethoden beim Bandscheibenvorfall spricht morgen um 12.30 Uhr Dr. Aldemar Hegewald, Chefarzt Neurochirurgie der Helios Ostseeklinik Damp.

Aber auch Bereiche außerhalb der Schulmedizin werden thematisiert. Karen Schönemann aus Dänischenhagen informiert morgen um 16 Uhr über „Was die Seele stark macht! Vorstellung des ressourcenorientierten Stressmanagements zur inneren Stärkung und Erhöhung des Wohlbefindens“.

Die Messe findet Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle statt. Tageskarte: 4 Euro,

Familienkarte

für drei Personen: 8 Euro,

Kinder bis zum Alter von 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. www.gesundheitstageeckernfoerde.de