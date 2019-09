Erntefest in Eckernförde : Geschmückte Treckergespanne, Andacht und neue Kronenbäuerin

Der Kreisbauernverband lädt am Sonnabend, 28. September, zum Ernteumzug ein. Andacht und Feier beginnen um 11 Uhr an der Hafenspitze.

Eckernförde | Treckergespanne mit geschmückten Anhängern bereichern morgen das Stadtbild Eckernfördes. Der Kreisbauernverband Rendsburg-Eckernförde veranstaltet am Sonnabend, 28. September, sein Erntefest im Ostseebad und lädt die Bürger ein, die traditionellen und die modernen Facetten der Landwirtschaft kennenzulernen.

Der Ernteumzug startet um 10 Uhr an der Turnhalle im Saxtorfer Weg, führt auch durch die Fußgängerzone Kieler Straße und endet gegen 11 Uhr an der Hafenspitze. Nach der Begrüßung durch den Kreisbauernverbandsvorsitzenden Klaus-Peter Lucht hält Propst Sönke Funck die Ernte-Andacht. Es folgen die Übergabe des Erntedank-Korbes an die Stadt Eckernförde, für diese hält die 1. Stadträtin Katharina Heldt das Grußwort. Schirmherr des diesjährigen Erntefestes ist Leo Ludwig von Kameke aus Windeby. Nach seinem Grußwort übergibt Klaus-Peter Lucht die Erntekrone an die neue Kronenbäuerin Sabine Mues aus Lindhöft. Anschließend werden alle Teilnehmer zum Ernteschnaps eingeladen. Für musikalische Einlagen sorgen die „Drums & Pipes“, das Schützenbläserkorps Kappeln und die Jagdhornbläser. Die Volkstanzgruppe „Dansdeel Owschlag“ zeigt tradionelle Tänze. Händler bieten Getränke und kleine Leckereien aus der Region an. Der offizielle Teil endet gegen 14 Uhr.