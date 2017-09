Gerd Engel liest im Segelclub

von Gernot Kühl

erstellt am 28.Sep.2017 | 16:20 Uhr

Echtes Seemannsgarn findet man in den Büchern von Gerd Engel, Kapitän, Weltenbummler und Schriftsteller. Ob Monsterwellen oder Elefanten mit Zahnschmerzen – seine Geschichten sind lustig und authentisch. Er liest heute um 19.30 Uhr im Restaurant des Segelclubs, Am Ort, aus seinem Buch „Neptuns Garn“. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Liesegang, Kieler Straße, oder unter Tel. 04351/6191 und an der Abendkasse.