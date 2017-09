Green Market : Genussmeile am Hafen

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

von Gernot Kühl

erstellt am 15.Sep.2017 | 06:19 Uhr

Eckernförde | Sonntag wird’s eng in Eckernförde. Das 11. Internationale Naturfilmfestival Green Screen läuft, die Geschäfte in der Innenstadt haben geöffnet – und am Hafen werden viele tausend Besucher beim 2. Green Market erwartet. Bei der Premiere im vergangenen Jahr kamen bereits 35 000 Besucher, am Sonntag, 17. September, zwischen 10 und 18 Uhr werden weit mehr erwartet. Denn: Die Zahl der regionalen Aussteller aus dem ganzen Land steigt von 50 auf 70, es gibt von 11 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde eine Kochshow in der neuen, erstmals live zu erlebenden Showküche des Landes, und am anderen Ende der Hafenmeile bauen die Landwirtschaftskammer und der Verein Nordbauern ein weiteres Zelt mit regionalen Produkten in Gütezeichen-Qualität zum Kennenlernen, Probieren und Kaufen auf. Zur Eröffnung des 2. Green Market am Eckernförder Hafen hat sich Finanzministerin Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) angesagt. Sie wird um 10 Uhr an der Hafenspitze das grüne Band durchschneiden, anschließend einen Marktrundgang absolvieren und schließlich um 11 Uhr bei der ersten Kochshow in der neuen Showküche dem Eckernförder Koch Udet Schwab bei der Zubereitung eines Gerichts assistieren. Die weiteren Kochshows: 12 Uhr Oliver Firla (Wikingerschänke Odins, Haddeby), 13 Uhr Stefan Moese (Landgasthof Victoria, Winnemark), 14 Uhr Pierre Binder (Restaurant Fischer’s Fritz, Hotel Birke, Kiel), 15 Uhr Frank Jebe-Öhlerich (Schlei-Liesel, Güby) und Uta Janbeck (Fairhaus, Gelting).

„Ein Tagesausflug nach Eckernförde wird sich lohnen“, ist Ideengeber und Kooperationspartner Eckhard Voß, Geschäftsführer des Eckernförder „Mohltied“-Verlags, angesichts der Vielzahl und Qualität der Aussteller und der „regionalen Genüsse“ überzeugt. Veranstalter des Green Market ist Wilfried Wagner von der Agentur Partner am Markt in Kooperation mit der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, des Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen sowie Mohltied. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung.

Der Name Green Market weist nicht zufällig eine Ähnlichkeit mit dem des parallel laufenden Naturfilmfestivals Green Screen auf. Auch Green Market setzt auf regionale Identität, Qualität und Nachhaltigkeit. Dr. Markus Heid von der Landwirtschaftskammer zählt das wachsende Netzwerk der Direktvermarktung, die kurzen Wege in der Erzeugung und die im Land bleibende Wertschöpfung als besondere Vorzüge des Green Market auf. Zudem gebe es eine Datenbank für Direktvermarkter, um deren Marktposition weiter zu stärken.

Seitens des Vereins Nordbauern Schleswig-Holstein sind unter anderem Andrea Prahl aus Eckernförde mit ihren Angeliter Sattelschweinen, sowie Ernst Schuster von der Obstquelle Schuster aus Schwentinental dabei. Beide führen den Vorstand des 34 Mitglieder starken Vereins, der laut Schuster „ein Potential von 200 bis 300 Mitgliedern“hat. Sie werben für die Qualität und Akzeptanz regionaler, landwirtschaftlicher Produkte und erkennen ein verstärktes Interesse auch im Einzelhandel nach „Spezialitäten aus der Region“, um sich von den Discountern vor Ort abzuheben. So sind die Wurstwaren der Angeliter Sattelschweine von Andrea Prahl in Eckernförde auch bei Markant und Edeka erhältlich. Das Fleisch der nach ihren Vorgaben gehaltenen Schweine verkauft die einstige Bäuerin aus Pageroe in Angeln im Direktvertrieb an ihre Kunden.

Der Eintritt zum Green Market ist frei.