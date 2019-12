von Torsten Peters

03. Dezember 2019, 17:51 Uhr

Gettorf | An jedem ersten Donnerstag im Monat findet das Generationencafé in Gettorf statt. Hier können die Teilnehmer in der Eichkoppel 2a von 15 bis 18 Uhr bei Torten, Kuchen und Getränken entspannt Zeit miteinander verbringen und plaudern.