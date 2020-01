Gemeinsames Singen auf dem Kolonistenhof

von Achim Messerschmidt

16. Januar 2020, 09:05 Uhr

Neu Duvenstedt | Gemeinsam mit den Besuchern wollen einige Musiker am Sonnabend, 8. Feburar, auf dem Kolonistenhof in Neu Duvenstedt wieder Liefer singen. Der Abend soll dazu beitragen die dunkle Jahreszeit zu verkürzen und dient zugleich als Gesangsvorbereitung für das Mitsingen beim Auftritt des Folkesters auf dem Maifolkfest des Kolonistenhofes. Zum Repertoire gehören dann auch wieder Frühlingslieder wie: Wie schön blüht un der Maien.., Nun will der Lenz uns grüßen u.a.. Da es sich aber auch um eine Vorbereitung auf das 1. Mai-Singen handelt, stehen auch Klassiker wie Die Freie Republik, Das Bürgerlied, plattdeutsche Lieder und auch einige Gosples auf dem Programm.

Texthefte für die Veranstaltung werden ausgegeben bzw. liegen wieder bereit. Der Eintritt beträgt 8 Euro Euro. Beginn ist 19.30 Uhr. Anmeldungen für diese Veranstaltung sind ab sofort bei Franz-Reinold Organista unter Tel. 04338 65 49 58 2 und info@huettenfolk.eu möglich.