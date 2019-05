Familienzentrum in Damp : Gemeinde signalisiert Interesse

Bürgermeisterin Barbara Feyock hat beim Kreis eine Interessenbekundung für eine Einrichtung abgegeben.

von Dirk Steinmetz

08. Mai 2019, 09:02 Uhr

Damp | Beratung und Bildung für Eltern und Familien, individuelle Förderung der Kinder und Knotenpunkt für eine vernetzte Unterstützung – dies bieten Familienzentren unter anderem an. Damps Bürgermeisterin Barbara Feyock informierte bei der Sitzung der Gemeindevertretung in dieser Woche, dass sie eine Interessenbekundung beim Kreis Rendsburg-Eckernförde für ein solches Zentrum abgegeben hat. Dies hatte sie in Rücksprache mit dem evangelischen Kindergarten in Vogelsang gemacht, wie sie auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Der Kreis bezuschusst Familienzentren mit bis zu 15.000 Euro im Jahr. Wenn der Kreis seine Förderung gibt, dann gelte es für die Gemeinde und die Kindertageseinrichtung, ein Konzept für den Betrieb zu erarbeiten, so Feyock. Dieses muss bis Ende Juni vorliegen. Darüber hinaus wird in den Gemeindegremien über die Finanzierung beraten. Bisher hat die Gemeindevertretung das Vorhaben nur zur Kenntnis genommen.

In ihrem Bericht konnte Feyock von deutlich niedrigeren Kosten für den Bau der Brücke in Booknis berichten. Statt wie eingeplant 12.000 Euro kam Damp mit etwas über 9000 Euro aus. Zugleich wurden die Aufträge zur Sanierung von zwei Wanderwegen vergeben. Aufgearbeitet werden der Wanderweg am Deich und ein Weg hinter den Damper Ferienhäusern in Richtung Schau.

Aufheben will der Landesbetrieb für Straßenbau- und Verkehr (LBV) das Tempolimit von 80 Stundenkilometer auf der B 203 zwischen Barkelsby und Moorbrücke (Holzdorf). Danach hätte die Begrenzung keinen Einfluss auf die Zahl der Wildunfälle in dem Bereich gehabt, heißt es in dem Schreiben des LBV an die Gemeinde. Im November 2016 war das Limit von Moorbrücke bis Ortsdurchfahrt Loose eingerichtet worden, als Versuch, Wildunfälle zu reduzieren. In 2015 gab es 26 Unfälle mit Wild, in 2016 23, in 2017 22 und in 2018 26, berichtete Feyock.

Beschlüsse:

Die Schule Mittelschwansen bekommt 500 Euro Zuschuss für einen Schulausflug in den Tierpark Hagenbeck.

Bei einer Enthaltung wurde Interesse an einer Digitalisierung der Gemeinde bekundet.

Im Kindergarten werden rund 10.000 Euro für die Sanierung der Sanitäranlagen der gelben Gruppe bereitgestellt.