Kinderchor Ascheffel : Gelungene Premiere des neuen Musicals „Der gestiefelte Kater“

26 Mädchen und Jungen studierten unter der Leitung von Briga Krikau das musikalische Märchen ein.

von Dirk Steinmetz

17. September 2019, 08:44 Uhr

Ascheffel | Die Aufregung war groß bei den 26 Mädchen und Jungen des Kinderchores Ascheffel, denn die Premiere ihres neuen Musicals „Der gestiefelte Kater“ stand auf dem Programm. Bereits im vergangenen Schuljahr hatten die Proben unter Leitung von Musiklehrerin Briga Krikau und den helfenden Händen engagierter Eltern begonnen. Nun war es soweit und ein rund zwölf Meter breites Bühnenbild wartete auf die vielen Zuschauer. Neben vielen Eltern, Verwandten und Freunden hatten auch jüngere Geschwister in vorderster Reihe Platz genommen, um die Geschichte vom Müller und seinen drei Söhnen zu sehen zu zu hören.

„Die Flügel der Mühle, die drehen sich munter im Wind“, singt der Chor, während der Müller mühsam die Säcke voller Getreide auf seinem Rücken trägt und unter der schweren Arbeit tot zusammenbricht. Da die Mühle an den ältesten und der Esel an den zweitgeborenen Sohn gehen, bleibt für den jüngsten nur noch der Kater übrig. „Kater, Kater, was soll ich mit dir tun?“, fragen sich Chor und der neue Besitzer gleichsam. „Wenn du mich am Leben lässt, wird es dir gut ergehen“, erbittet der Stubentiger ein Paar Stiefel von seinem neuen Herren. Denn der Kater weiß, dass der König nichts sehnlicher wünscht, als einen Rebhuhnbraten. „Alles das will ich nicht essen, alles kannst du gleich vergessen“, können Marmelade und Schokolade den Feinschmecker nicht überzeugen. Als der Kater nach einer erfolgreichen Jagd seinen Herren kurzerhand zum Grafen vom Mühlenberg macht und dem König in dessen Namen vier Rebhühner schenkt, wird er reich belohnt. Listig lässt der Katzer daraufhin seinen Herrn „unbekleidet“ – allein das Wort sorgte für einen johlendes Gelächter unter den jüngsten Zuschauen – im See baden, damit ihn der König und die Prinzessin auf einer Ausfahrt erblicken. Ausgestattet mit neuen Kleidern soll es gemeinsam zurück zum Schloss gehen. „Ich werde vorauseilen, um alles vorzubereiten“, verspricht der Kater.

„Hast du nicht gehört, dass der große Zauberer abgedankt hat und nun der Graf vom Mühlenberg regiert?“, flunkert der Kater die Landbevölkerung an. „Huldigt dem Grafen und schon bald wird es ein großes Fest im Schloss geben“. So folgen Jäger und Bauern den Worten des Gestiefelten. Mit einer weiteren List gelingt es dem Kater, den großen Zauberer aus dem Weg zu räumen, sodass der König seine Tochter dem Grafen zur Frau geben möchte. „Wenn zwei Menschen sich Hals über Kopf verlieben, sich näher kommen Stück für Stück“, kommentiert der Chor. Müde vom aufregenden Tag fällt der Graf in den Schlaf und träumt vom Kuss der Prinzessin. Plötzlich wird er aus den Träumen gerissen, als sein tot geglaubter Vater neben ihm steht und ihn versucht zu wecken. „Das ist doch alles kaum zu glauben“, wird ihm bewusst, dass sich das Märchen vom gestiefelten Kater nur in seinen Träumen abgespielt hat.

Unter tosendem und langanhaltendem Applaus geht damit die knapp 90 Minuten lange Vorstellung zu Ende. „Super“, „Herrlich“, „Wunderbar“, bekommen die Kinder großes Lob von allen Seiten. Auch Briga Krikau und Sylwia Timoti, die das Musical am Klavier begleitet hatte, wurden beglückwünscht. „Es war das längste Stück, das ich bisher mit Kindern einstudiert habe“, freute sich Briga Kirkau über die gelungene Premiere.