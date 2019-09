Erster Hospizlauf in Gettorf : Gelungene Lauf-Premiere mit 235 Startern

Schwitzen für den guten Zweck: 235 Starter nehmen beim ersten Gettorfer Hospizlauf teil.

22. September 2019, 15:29 Uhr

Gettorf | Viele Menschen sammelten sich am gestrigen Morgen in der Kieler Chaussee, denn schließlich ging es um den guten Zweck. Pünktlich um 9.30 Uhr gab Bürgermeister Hans-Ulrich Frank den Startschuss zum ersten Gettorfer Hospizlauf des Hospizvereins Dänischer Wohld. 235 Teilnehmer gingen auf den 2,5 Kilometer langen Rundkurs. „Wir sind überwältigt von der Resonanz“, freute sich die Vereinsvorsitzende, Friederike Boissevain, über die rege Teilnahme. „Das ist wirklich wunderbar“.

Dank der Unterstützung von örtlichen Unternehmen konnte sich am Ende der Veranstaltung fast jeder zweite Teilnehmer über ein kleines Präsent freuen. Als Hauptpreise waren eine Minikreuzfahrt nach Göteborg sowie ein Wochenende im Wohnmobil ausgelobt.

Bevor es jedoch an die Verlosung ging, hieß es für Jung und Alt, den Rundkurs in beliebiger Häufigkeit zu bewältigen. „Es ist egal, ob ihr lauft, geht oder walkt – jeder nach eigenem Niveau und eigener Leistung“, feuerte Boissevain die Jungen und Mädchen, Eltern und Senioren an. Jede absolvierte Runde machte die Läufer um ein Armband in unterschiedlicher Farbgebung reicher.

Für den Lauf am frühen Morgen hatte sich auch Sabrina Kock mit ihren beiden Söhnen Finn (13) und Kjell (8) angemeldet: „Ich finde es eine tolle Sache, früh am Morgen etwas Gutes zu tun“, so die Gettorferin. „Es ist wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist“. Für die beiden Fußballer Finn und Kjell war der Rundkurs kein Problem: „Das hat großen Spaß gebracht“, sagten beide über ihre Laufeinheit.

Dass ganze Familien am Hospizlauf teilnehmen, freute Friederike Boissevain besonders. „Wir möchten möglichst viele Mitmenschen für unsere Arbeit begeistern und für unsere Idee gewinnen“. Es sei wichtig, nachbarschaftliches Interesse, Neugierde und Solidarität zu wecken. „Das Hospiz soll ja ein offenes Haus werden“. Damit für den Bau des geplanten Hospizes mit acht Erwachsenen- und zwei Kinderbetten noch ein bisschen mehr Geld zusammenkommt, wurden am Sonntag auch Kuchen und Bratwurst angeboten.

Die Planungen für das neue Haus laufen derweil auf Hochtouren. „Die Finanzierung ist durch, die Genehmigungen liegen vor und die Ausschreibung befindet sich in der finalen Phase“, verriet Geschäftsführer Rolf Holm. Mit etwas Glück könne man im Oktober anfangen zu bauen. Da der laufende Betrieb jährlich eine Größenordnung von 100.000 Euro an Spendengeldern erforderlich macht, wollte auch der Handels- und Gewerbeverein den Reinerlös aus der Lotterie auf dem Rapsblütenfest an den Hospizverein spenden.

In Anwesenheit der Rapsblütenkönigin Ann-Kathrin Scheffler und der Rapsblütenprinzessin Mareike Much übergab der Vorsitzende Thomas Grötsch einen Scheck über 1000 Euro an Friederike Boissevain und Rolf Holm. Überwältigt vom Erfolg ihrer Veranstaltung denken Boissevain und Holm trotz des enormen ehrenamtlichen Aufwandes durch 60 Helferinnen und Helfer auch an mögliche weitere Auflagen des Hospizlaufes: „Wenn wir noch ein paar helfende Hände mehr zusammenbekommen, ist das sicher eine Option“, sind sich beide einig.



