Kreisbreitebnsportturnier auf Hof Kirchhorst : Gelassenheit will gelernt sein

Rund 440 Nennungen in 34 Prüfungen beim Kreisbreitensportturnier / Teilnehmer im Alter von drei bis 71 Jahre gingen an den Start

von Achim Messerschmidt

17. September 2018, 14:46 Uhr

Denise Oberjat gefallen Breitensportturniere: „Es geht hier harmonisch zu, ganz ohne Druck. Jeder gönnt jedem den Sieg.“ Am Wochenende nahm sie mit Cyrano Deluxe am 16. Kreisbreitensportturnier des Pferdesportverbandes Rendsburg-Eckernförde teil, das auf Hof Kirchhorst in Groß Wittensee stattfand. Rund 440 Nennungen verzeichneten die Organisatoren – „mehr als im Vorjahr“, berichtete die Kreisbreitensportbeauftragte des Pferdesportverbandes, Brigitta Deutschmann. Die Teilnehmer kamen aus ganz Schleswig-Holstein, ihre Altersspanne reichte von drei bis 71 Jahren.

Das Turnier richtete sich an Freizeitreiter: „Breitensport bedeutet Freizeitreiter in ihrer breitesten Form“, sagte Brigitta Deutschmann und erkläre, dass die Prüfungen nicht nur auf Springen und Dressur festgelegt seien, wie es bei klassischen Pferdesportveranstaltungen der Fall sei. Tatsächlich gab es am Wochenende 34 Wettbewerbe rund ums Pferd. Erstmals wurde Working Equitation angeboten. Hier mussten verschiedene Gehorsamsaufgaben geritten werden wie über eine Brücke gehen und ein Tor öffnen. Vergleichbar sei dies mit der Westernarbeitsreitweise, erklärte die Expertin. Außerdem wurden verschiedene Voltigierwettbewerbe, Showwettbewerbe wie gerittene Küren und Pas-de-Deux, Streckenfahrt mit anschließendem Hindernisfahren sowie geführte und gerittene Gelassenheitsprüfungen angeboten. Aber auch bei Führzügel-, Reiter- und Springreiter-Wettbewerben konnten die Teilnehmer mitmachen. Bei Jump+Run gingen Dreier-Teams aus Pferd und Reiter sowie Läufer an den Start und der Caprilli-Test war eine Mischung aus Dressur und Springen. Der Unified, bei dem die Reiter geführt oder zu zweit in die Bahn gehen konnten, richtete sich an Späteinsteiger ab 40 Jahren und Reiter mit Behinderung.

Mit Breitensportreitern wird oft Reiten ohne Sattel und über Wiesen verbunden, berichtete Brigitta Deutschmann. Dies sei aber nicht der Fall: „Auch Breitensportreiter sind fit und gut drauf“, betonte sie.

Paula Pohlmann und Shetlandpony Schröder hatten sich gut auf ihre Gelassenheitsprüfung vorbereitet: Alle Aufgaben, die sie beim Turnier bewältigen mussten, darunter über eine Plane laufen, über ein Stangenkreuz treten und mit einem großen Tuch über den Pferderücken streifen, hatten sie auf dem heimischen Reitplatz aufgebaut und geübt. Trotzdem: Bevor es losging, war die Zehnjährige nervös. Dass sie dazu aber gar keinen Grund hatte, zeigte ihre Bewertung: Note 1. „Ich bin sehr zufrieden“, meinte die junge Reiterin aus Remmels in der Nähe von Hohenwestedt.

Nach der Veranstaltung zog die Kreisbreitensportbeauftragte Brigitta Deutschmann ein positives Fazit: „Es war ganz, ganz toll.“ Alle seien zufrieden, es sei eine runde Geschichte gewesen.

Das Kreisbreitensportturnier 2018 ist gerade zu Ende, da geht der Blick schon in die Zukunft: Der Termin für die Fortsetzung im Jahr 2019 steht schon. Die Veranstaltung ist am 14. und 15. September auf Hof Kirchhorst geplant.