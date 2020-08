Gut Wulfshagen in Tüttendorf : Gelassener Einkaufsbummel auf dem Wohlder Markt

Zwei Tage lang herrschte buntes Treiben beim Wohlder Markt auf Gut Wulfshagen. Mehr als 100 Aussteller präsentierten ihre Waren.

von Torsten Peters

31. August 2020, 16:17 Uhr

Tüttendorf | Die Corona-Pandemie trifft viele Berufe derzeit mitten ins Mark. Viele können nur sehr eingeschränkt, andere sogar gar nicht arbeiten. Auch die Kunsthandwerker gehören dazu. Sie haben in dieser Zeit zwar Kosten für die Materialien, allerdings so gut wie keine Einnahmen, da die Veranstaltungen, auf denen sie ihre Sachen präsentieren können, fast alle abgesagt wurden. Umso erfreulicher war für sie deshalb die Nachricht, dass der Wohlder Markt auf Gut Wulfshagen nicht abgesagt wurde. Zudem spielte auch die Witterung an beiden Tagen mit, so dass zahlreiche Besucher die Stände aufsuchten.

Am Eingang mussten die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ein Gerät erfasste zudem deren Anzahl. Zugelassen sind für einen Markt 500 Besucher. Da Veranstalter Eventzauber-Nord nicht einen großen, sondern zwei Märkte – Kunsthandwerker und Gartenträume – organisiert hatte, waren zwei Mal 500 Besucher zugelassen, die auf das Gutsgelände strömten.

Es gab viel zu sehen bei insgesamt mehr als 100 Ausstellern – vom lustigen Zauberer über Schauspielerin Viola Schnittger (Schwentinental), die eigene Gedichte vortrug bis zu der vor allem von den Kindern fasziniert beobachteten Ozeana, die riesige Seifenblasen formte. Bei den Kunsthandwerkern gab es das volle Programm mit selbstgemachte Hüten, Kunst, Schmuck, Blumengestecke und kulinarischen Genüssen bis hin zu Deko-Artikeln.

Nicht nur die Aussteller, sondern auch die Besucher waren dankbar für die willkommene Abwechslung mit neuen Eindrücken in einer Zeit der Einschränkungen. Dabei schlenderten viele in kleinen Gruppen über das Gutsgelände und hielten sich auch diszipliniert an die Auflagen. Und wer es einmal vergessen haben sollte, wurde durch mehrere Hinweisschilder wieder daran erinnert.

„Mir hat es in diesem Jahr besonders gut gefallen, weil alles deutlich entspannter war“, sagt Anneliese Bruhn aus Kiel, die gemeinsam mit Mann Peter und vollen Einkaufstaschen vor dem Herrenhaus saß und die Sonne bei einem Kuchen genoss.