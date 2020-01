Seltsame Funde in Thumby und Waabs : Geigenkästen gefunden – Polizei Eckernförde ermittelt

Am 28. und 29. Dezember waren an zwei Bushaltestellen zwei Geigenkoffer gefunden worden. Polizei ermittelt Eigentümer.

von Dirk Steinmetz

07. Januar 2020, 15:13 Uhr

Thumby/Waabs/Eckernförde | Die Beamten des Polizeireviers Eckernförde ermitteln zurzeit in einer nicht alltäglichen Angelegenheit. Am Sonnabend, 28. Dezember, und am Folgetag, Sonntag, 29. Dezember, wurden in Eckernförde jeweils ein Geigenkoffer mit Inhalt als Fundsache abgegeben.

Finder gaben zwei Geigenkästen mit Inhalt ab

Der Geigenkoffer vom 28. Dezember stammt von der Bushaltestelle am Gut Grünholz in Thumby.

Polizei

Der Koffer vom 29. Dezember von der Bushaltestelle an der L26 in der Nähe von Karlsminde. Alle bisher angestellten Recherchen der Beamten zur Eigentumsermittlung der Fundsachen verliefen erfolglos.

Polizei

Anzeigen wegen Diebstahls liegen nicht vor, so die Polizei. Die Beamten fragen nun: Wer kann Angaben über die Herkunft der beiden Geigenkoffer inklusive Inhalt machen?

Hinweise sind unter Tel. 04351 / 9080 willkommen.

