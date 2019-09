Eckernförde : Geff Harrison rockt den sommerlichen Kurpark

Rund 300 Besucher wollten den Engländer Geff Harrison mit seiner Reibeisenstimme hören. Ein Konzert, das zugleich die „Pro Kultur“-Initiative unterstützen sollte.

eckernförde | Vor gut gelauntem Publikum startete am Sonnabendabend die „Saison-Final-Party19“ im Kurpark. Rund 300 Besucher kamen bei sommerlichen Temperaturen, um einen gut aufgelegten Geff Harrison (73) live zu erleben. Mit dieser Party wollten die Franz-Betriebe ein Zeichen setzen und die Bewegung „Pro Kultur! Konzerte & Partys am Südstrand Eckernförde“ unterstützen.

Um 18.40 Uhr betraten Geff Harrison und Steve Montana die Kurmuschel. Harrison, dessen Durchbruch 1973 in der Band „Kin Pin Meh“ gelang, röhrte, sang und lockte mit seiner Reibeisenstimme – das überwiegend ältere Publikum konnte bei „Stand by me“ oder „Sweet little 16“ bestens in Erinnerungen schwelgen. Eine perfekte Stimme performte „I’m sailing“. Einige Mutige wagten zu tanzen, als er „Stand by me“ groß brachte. Der englische Musiker und Produzent scheute sich auch nicht, durch die Reihen zu gehen und das Publikum direkt anzusprechen. Und dieses hatte seine Freude an ihm. Ein verirrter Ton störte da überhaupt nicht.