Kinder- und Jugendbuchwochen : Gedichte sind auch was für Kinder

Ob Gedicht oder Poetry-Slam: In den Kinder- und Jugendbuchwochen kommen Schüler auf verschiedene Weise mit Literatur in Kontakt.

von Arne Peters

15. November 2018, 19:15 Uhr

Eckernförde | Kinder und Gedichte? Passen so gut zusammen wie Skihelm und Badehose. Sollte man meinen, doch Arne Rautenberg hat gezeigt, dass dem nicht so ist. Der Kieler Lyriker schreibt Gedichte für Erwachsene, gehört aber auch zu den bekanntesten Autoren von Gedichten für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Er weiß, dass Lyrik durchaus ihren Reiz für Kinder haben kann.

Im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen war er zu Gast in der Stadtbücherei und las Schülern der Peter-Ustinov-Schule Gedichte wie „Montag ist Mützenfalschrumtag“ oder „Zombis in Kombis“ vor. „Eine Gedichtlesung ist wie eine Nummernrevue“, erklärt der 51-Jährige, der einst als Stipendiat des Künstlerhauses für einige Monate in Eckernförde lebte. „Man kann zwischendurch mal aussteigen oder pennen, man kommt immer wieder rein. Und weil die Gedichte so kurz sind, bleibt es spannend: Was kommt als nächstes?“

Während die Intention der Kinder- und Jugendbuchwochen die Leseförderung ist, möchte Arne Rautenberg den Kindern zeigen, dass Gedichte nicht langweilig sind. „Ich will für Erstaunen sorgen. Gedichte können kurz und fetzig sein, aber auch zum Nachdenken anregen, wenn man sich darauf einlassen möchte. Ich möchte die Kinder über Gedichte ins Staunen und über das Staunen zum Nachdenken bringen.“ Und für ihn fällt auch etwas dabei ab: „Ich kann einfach mal hemmungslos reimen.“

Neben Arne Rautenberg waren in der vergangenen Woche auch Kari Erlhoff, Autorin für die Drei-Fragezeichen-Serie, sowie der Kinderbuchautor Volker Präkelt in der Bücherei. „Besonders hat mir Björn Högsdal imponiert“, sagt Bücherei-Leiter Hans-Jürgen Simon. „Er hat mit den Kindern einen Poetry Slam veranstaltet und ihnen so einen anderen Zugang zu Sprache und Literatur ermöglicht.“

Die Kinder- und Jugendbuchwochen finden jedes Jahr im November in Büchereien und Schulen statt. Sie werden von der Büchereizentrale koordiniert und vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein mit einem Grundbetrag gefördert. Die Stadtbücherei beteiligt sich seit über 20 Jahren – und immer wieder mal erinnert sich ein Büchereinutzer daran, wie er durch eine solche Lesung an das Medium Buch herangeführt wurde.

Darauf hoffen auch die Lehrer der Fritz-Reuter-Schule, die sich ebenfalls jedes Jahr an den Kinder- und Jugendbuchwochen beteiligen. „Nicht für alle Schüler ist es selbstverständlich, in ihrer Freizeit zu lesen. Deshalb wollen wir die Lesemotivation fördern.“ Die Schule ist Mitglied im „Friedrich-Bödecker-Kreis“ mit einer großen Auswahl an Autoren und Illustratoren.

Genau so eine war auch da: Silke Brix aus Hamburg erklärte den Kindern nicht nur, wie ein Buch entsteht, sondern erzählte ihnen auch noch Geschichten von dem Meerschweinchen King-Kong der Autorin Kirsten Boie, deren Bücher sie illustriert.