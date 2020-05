Restaurants in Eckernförde : Gastronomen sind erleichtert und froh am 18. Mai wieder öffnen zu dürfen

Dirk Lettmann (La Taverna al Porto, A Tavola, La Taverna): „Ich hatte schon gehofft und vermutet, dass es in der zweiten Maihälfte wieder losgeht. Das war jetzt auch zwingend erforderlich. Allein unter dem wirtschaftlichen Aspekt. Meine größte Sorge war die Situation meiner Mitarbeiter, für die es wirklich dramatisch ist, ohne ihr volles Gehalt und das Trinkgeld. Jetzt bin ich erleichtert und froh. Mit den Hygienebestimmungen haben wir keine Probleme. Immerhin putzen wir pro Tag bis zu zweieinhalb Stunden unsere Küche, was die Gäste so ja gar nicht mitbekommen. Insofern sind wir Gastronomen ja sowas wie Hygiene-Profis. Man wird jetzt sehen müssen, ob es Probleme mit den Zulieferern und den Waren aus anderen Ländern geben wird.“