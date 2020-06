Kreis Rendsburg-Eckernförde : Gasspürer untersucht 420 Kilometer Leitungen auf Lecks

Ein Fachmann der SH Netz AG ist mit einer Hightech-Sonde unterwegs.

von Achim Messerschmidt

25. Juni 2020, 09:29 Uhr

Rendsburg- Eckernförde | Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird jetzt kräftig „geschnüffelt“. Im Auftrag von Schleswig-Holstein Netz ist der Gasspürer von Juni bis September in 33 Kommunen unterwegs. Mit seiner „Supernase“ ist der Fachmann auf der Suche nach eventuellen Lecks an einer Gasleitung. Erschnüffeln tut er das Erdgas jedoch nicht selbst – das übernimmt seine Hightech-Sonde, die er schiebend vor sich herführt. Auf seinem Rücken misst das Gasspürgerät das Luftgemisch und schlägt sofort aus, sollte auch nur ein Minimum an Erdgas in der Luft sein.

Netzcenter-Leiter Matthias Nickels aus Fockbek erläutert: „Erdgas an sich ist geruchslos. Aus Sicherheitsgründen ist ihm ein Geruchsstoff beigemischt, sodass es beim Austritt nach verfaulten Eiern riecht. Unser Gasspür-Experte kann die allerkleinsten Mengen Erdgas finden, die wir gar nicht riechen könnten.“

Die „Supernase“ leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sie kann Erdgas besser erschnüffeln als jeder Mensch. Der Gasspürer kann, wenn sein Gerät ausschlägt, das Leck unter der Erde lokalisieren. Schleswig-Holstein Netz kümmert sich um die Beseitigung des Schadens. Mehr als 420 Kilometer Gasleitungen werden auf diese Weise im Jahr 2020 im Kreis Rendsburg-Eckernförde überprüft. „Dies ist eine Tätigkeit mit sehr hoher Verantwortung“, weiß Matthias Nickels. „Daher müssen die eingesetzten Fachmänner ihr Zertifikat regelmäßig auffrischen.“

Neben seiner „Supernase“ hat der Gasspürer übrigens auch durchtrainierte Beine – denn er legt die gesamte Strecke zu Fuß zurück. Pro Jahr können über die Kreisgrenzen hinaus bis zu 700 Kilometer pro Gasspür-Experte zusammenkommen. Ein Tablet zeigt ihm die Lage der unterirdischen Leitungen an, die er akribisch abläuft. „Der Fachmann muss auch die Grundstücke betreten, um die Hausanschlussleitungen auf Sicherheit zu überprüfen. Er muss aber nicht die Häuser betreten“, so Matthias Nickels. Die Mitarbeiter können sich entsprechend ausweisen.

In diesem jahr ist er unter anderem in Altenhof, Bornstein, Brodersby, Groß Wittensee, Haby, Holtsee, Holzbunge, Karby, Klein Wittensee, Lindau, Loose, Neu Duvenstedt, Rieseby, Sehestedt, Strande und Winnemark unterwegs.